El ex entrenador de Boca brindó detalles de los motivos que los llevaron a perder la final de la Copa Libertadores contra Fluminense.

Aún le duele a todos los hinchas de Boca. La herida sigue abierta, y más de uno la llenó de sal para hacerla arder cuando debieron viajar hacia Brasil para enfrentar a Cruzeiro por la Copa Sudamericana, certamen del que quedaron eliminados por penales. Pero a poco menos de un año de lo que fue la invasión a la ciudad de Río de Janeiro, donde el plantel que era comandado por Jorge Almirón buscó alzar la Copa Libertadores ante Fluminense, fue el ex entrenador quien recordó lo ocurrido.

Por medio del golazo de Luis Advíncula, el Xeneize había alcanzado la igualdad transitoria que generaba algo de esperanza luego de que el delantero argentino Germán Cano abriera la cuenta en el Maracaná. Pero en la prórroga apareció John Kennedy para darle el título a los cariocas, que lograron el primero de su historia. Si bien hubo momentos en los que los de La Ribera merecieron alcanzar la gloria, no les alcanzó. Pero después de mucho tiempo se conocieron detalles del motivo por el que no sucedió.

A lo largo de las últimas horas, fue el propio Almirón quien recodó lo ocurrido en tierras brasileñas el 4 de noviembre de 2023, donde Boca perdió la final de la Copa Libertadores ante el Flu y se volvió con las manos vacías. “El fútbol son momentos”, destacó el actual entrenador de Colo-Colo para explicar parte de lo que el pleito.

“¿Por qué no la ganamos? No entró. Hubo una jugada en el final de Merentiel que podía cambiar todo. El fútbol son momentos. Estábamos preparados, llegamos muy bien. Si hacíamos ese gol la historia era otra”, sostuvo el oriundo de San Miguel, en diálogo con Cuidemos el Fútbol, programa que se emite por YouTube. Si bien el dolor continúa vigente entre los fanáticos, Almirón trató de explicar lo que ocurrió y por qué no alcanzaron la gloria.

El plantel de Fluminense campeón de la Libertadores 2023.

Jorge Almirón habló de la actualidad de Boca

Más allá de recordar lo que fue la final de la Copa Libertadores ante Fluminense, para Jorge Almirón no fue sencillo adaptarse al mundo Boca. De hecho, reveló cómo fueron sus primeros días: “Cuando llegué estaba todo muy complicado”.

El entrenador de 52 años no pudo evitar hacer foco en el Superclásico que River ganó sobre el final por un penal de Miguel Borja, pero también se refirió a la actualidad de la institución de La Ribera: “Me tocó perder con River con un penal que no fue”, explicó. Y añadió: “En Boca hay otra energía y otro panorama, los jugadores tienen experiencia”.