¿Juega Sebastián Villa en Boca vs. Argentinos por la Liga Profesional 2023?

Se puso en marcha la fecha 16 dentro de la Liga Profesional 2023, certamen cuyo partido del viernes 19 de mayo a destacar es el que Boca tendrá contra Argentinos Juniors. Es un encuentro más que complejo el que tiene por adelante el cuadro azul y oro, por lo que precisa de tener a todo el grupo disponible pese a la situación que tiene a Sebastián Villa como su única duda en el armado del 11.

La realidad es que el colombiano atravesó una nueva semana donde se ausentó en algunas prácticas no por cuestiones físicas, sino porque debió asistir al juzgado en la Correccional N°2 de Lomas de Zamora en la causa por violencia de género, denuncia ejercida por su ex pareja Daniela Cortés en 2020. Aún no hay una resolución oficial, pero la causa está caratulada como “lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género”

A partir de ello, Jorge Almirón debe definir qué hará en la conformación del equipo, principalmente si dispondrá de Villa para alinear un 11. Existen también otras variantes que el entrenador efectuará, agregado a que tendrá en cuenta que luego Boca jugará contra Deportivo Pereira en la Copa Libertadores dentro del cuarto encuentro del Grupo.

En principio, Sebastián Villa formaría parte del banco de suplentes cuando Boca juegue contra Argentinos Juniors. Con las ausencias de las prácticas, el volante aguardaría por su lugar sabiendo que de forma pronta tiene un compromiso por la Copa Libertadores, en este caso cuando el miércoles visite a Deportivo Pereira con el objetivo de empezar a asegurar el pasaje hacia los octavos de final.

¿Quién ocuparía su lugar en caso de que no forme parte? Norberto Briasco, que ejerció la tarea del mediapunta/extremo en las prácticas. Es la única duda que presenta Almirón en lo que refiere a la conformación del plantel y el 11 para un choque realmente exigente. ¿El resto? Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Nicolás Figal, Frank Fabra; Martín Payero, Pol Fernández, Juan Ramírez; Luis Advíncula, Darío Benedetto y Briasco.