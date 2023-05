La denuncia por violencia de género a Sebastián Villa de parte de su ex pareja Daniela Cortés realizada en 2020 se encuentra en la etapa final del juicio que comenzó hace un mes y ya se aproximan los momentos de dar un veredicto de parte de la jueza a cargo en la Correccional N°2 de Lomas de Zamora.

El catálogo de la causa quedó encasillado en “lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género” y en las últimas horas se confirmó que la fiscalía comprobó que las pruebas en contra de Villa “quedaron acreditadas”, por lo que se confirmó que la misma le solicitó a la jueza Claudia Dávalos que se penalice al colombiano con dos años y tres meses de prisión en caso de determinarse su culpabilidad, algo que se confirmará el próximo 30 de mayo.

Mientras tanto, en Boca con Villa tomaron la postura de no marginarlo y que siga siendo parte del equipo bajo el beneficio del “in dubio pro reo“, es decir que hasta que la culpabilidad sea demostrada fehaciente y judicialmente, se es considerado inocente. Por eso, en caso que finalmente se demuestre que el colombiano es responsable de haber agredido físicamente a su ex pareja, el club tiene una decisión clara respecto al caso.

El periodista Augusto César reveló en ESPN que si Villa es declarado culpable, en Boca tienen claro que no vestirá más la camiseta y que lo convertirán en un activo en el mercado de pases, es decir que forzarán su salida mediante una venta que seguramente será inferior a la que pretenden pero que marcará el fin de su ciclo en Brandsen 805.

En paralelo, en las últimas horas se supo que desde el entorno del jugador también consideran que su paso por Boca ya tiene fecha de vencimiento y su representante intenta ubicarlo en Europa, mientras que clubes de Arabia Saudita también quieren contar con Villa pese a su situación judicial.