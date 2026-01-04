Jugó 139 partidos en Boca, ganó 3 títulos y cuestionó al actual plantel: “Equilibrio”

Luego de su retiro de la práctica profesional, el ex delantero de Boca, Pablo Mouche, inició su camino como panelista en distintos medios deportivos de televisión. Allí, hizo un cuestionamiento al plantel respecto a la forma que tiene la institución de manejarse con la prensa y la exposición pública.

Es que, el ex futbolista que disputó 139 partidos en la institución y ganó tres títulos a nivel local, explicó que deben cambiar las formas de relacionarse con la prensa, ya que la exposición que sufre el club es distinta a la de la gran mayoría de los equipos del fútbol argentino.

“Fijate la distancia que hay. Para mí todos los extremos son malos. Ni el extremo de bajar al estacionamiento y tener al periodista ahí, que capaz que me recontra puteó hace una semana en el panel o que me faltó el respeto. Pero el otro extremo de puertas cerradas, que el tipo esté atrás de un muro y esas cosas, tampoco las comparto”, inició en su crítica.

“Debería haber un equilibrio, un punto medio de decir ‘por lo menos una o dos veces a la semana, permitirle a los jugadores que vayan a la sala de prensa y que puedan tener ese contacto con el periodista’. Una entrevista cortita, una conferencia en la semana, una entrevista corta con un medio, con un stream, lo que sea”, continuó.

Por otro lado, se refirió a las críticas que reciben los jugadores por parte de la prensa. “La línea es muy delgada. Obviamente, no voy a generalizar, pero hay un gran porcentaje de que los periodistas son maliciosos. Y entran en un terreno que al jugador de fútbol lo ve como una falta o que pasa el límite, no solamente cuando te pasás de la vida privada, sino cuando tu comentario, tu análisis es despectivo”, soltó.

Y cerró: “Cuando le faltás el respeto, no lo tomas como un ser humano que se puede equivocar. Y pasa muchísimo. No generalizo de que son todos, pero es un gran porcentaje. Para mí el 70 u 80% de los periodistas tienen una intención con esto. Además, hay cada vez más periodistas. Ahora está el mundo del streaming, hay más medios, más plataformas. Entonces eso se agrandó, se potenció mucho”.

