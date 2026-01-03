Marino Hinestroza a Boca: el interés de Fluminense, el deseo del jugador y el club de la MLS que sería clave para su llegada

Lo que parece una novela sin fin, acaba de tener un nuevo capítulo. Marino Hinestroza continúa siendo el protagonista en este mercado de pases, mientras Boca sigue en plenas negociaciones con Atlético Nacional y donde no logran llegar a un acuerdo por diversos motivos. Además, Fluminense se sumó al interés y Columbrus Crew podría ser la clave para su llegada a Argentina.

Los constantes cambios en las tratativas dilataron la operación y mantiene al futbolista como rehén, mientras aguarda por una resolución. Desde Colombia volvieron a cambiar las condiciones y, lo que era un pacto apalabrado, ahora exigen 5 millones por el 80% o 6 millones por el 100%. Además, pretenden una sola cuota y el Xeneize ofrece tres, como es habitual en el fútbol.

Lo cierto es que Fluminense quiere a Hinestroza en este mercado de pases, pero hay un problema: no tiene cupo de extranjero disponible. Por ese motivo, corre muy de atrás y encima se suma otro factor más que importante a tener en cuenta. El futbolista quiere jugar en Boca, por lo que hace fuerza para que se limen las asperezas entre las instituciones y, de una vez por todas, se firmen los papeles.

Marino Hinestroza, el nombre por el que Boca insiste para que sea su primer refuerzo en 2026.

Al mismo tiempo que el Xeneize ya comenzó con la pretemporada el pasado viernes 2 de enero bajo las órdenes de Claudio Úbeda en el predio ubicado en Ezeiza, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme pretende cerrar cuanto antes el arribo del extremo colombiano de 23 años. Es ahí donde entra un nuevo e inesperado protagonista a la escena: Columbus Crew.

Un detalle poco mencionado pero no menor en la negociación es que Columbus Crew es dueño del 50% de la ficha de Hinestroza. De esta manera, al ser socio en partes iguales con Atlético Nacional, el equipo de la MLS insiste en recibir los 2,5 millones de dólares acordados de palabra hace semanas pero que no se concretan por las diferencias planteadas en los últimos ítems del trato.

Marino Hinestroza, futbolista colombiano de Atlético Nacional, a detalles de ser jugador de Boca.

En ese sentido, Atlético Nacional debe hacerse cargo del 8% que le corresponde a Hinestroza por la venta. Es por eso que en Medellín buscan aumentar el monto final para que el ingreso neto sea mayor a 2 millones, pero la postura de Boca, el jugador y los estadounidenses son más que tajantes. En definitiva, se espera que se resuelva en las próximas horas y la operación llegue a buen puerto.

