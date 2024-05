A lo largo de los años que lleva como dirigente y como máxima autoridad del fútbol en Boca, Juan Román Riquelme se ha mostrado interesado en varios jugadores para que arriben como refuerzos al cuadro xeneize. Algunos de ellos fueron altas en los respectivos mercados, mientras que con otros no han podido darse, incluso con varias insistencias en más de una ocasión.

Maximiliano Meza forma parte de este segundo grupo. Incluso en dirigencias anteriores, el ex Independiente fue buscado por Boca y hasta se hablaba de un traspaso récord valuado en 14 millones de dólares en 2019. Sin embargo, ni en esa ocasión, ni en los múltiples llamados de JRR al volante, se pudo concretar su arribo a Brandsen 805 como refuerzo.

En la temporada pasada, la chance de que se dé la contratación de Maxi Meza tomaba fuerza debido a que su contrato con Rayados de Monterrey expiraba a fin de año, pero a última hora decidió extender su vínculo un año más. Ahora, el futbolista que fue parte de la Selección Argentina en el Mundial 2018 tiene todo listo para salir del club mexicano, ya que trascendió que esta vez no renovará su contrato.

El periodista Santiago Fourcade reveló que Meza no seguirá en Rayados debido que de ambas partes optaron por no negociar una renovación contractual, y su vínculo que vence en diciembre de 2024 será el fin de un ciclo de cinco temporadas para el ex Independiente en la institución de Nuevo León.

Maxi Meza es del interés de Riquelme para Boca. (Getty)

La situación de Maxi Meza

A pesar de que su contrato expira a fin de año, en Rayados creen que sería mejor dejarlo salir en el mercado de pases que se abre en junio para recibir algo de dinero a cambio y que no se marche como agente libre. Y si bien tiene una cláusula de rescisión de 4 millones de dólares y que este es su valor de mercado actual, desde Monterrey lo dejarían salir por apenas un millón de dólares, según informó el jornalista José Manuel Elgueta.

En caso que no arribe ninguna oferta por su pase, Meza se quedará hasta diciembre en el equipo dirigido por Fernando Ortíz y se marchará con el pase en su poder cuando finalice su contrato.

¿Boca lo llamará a Maxi Meza?

Aún no han trascendido llamados entre el Xeneize y el futbolista de 31 años, pero Meza es uno de los anhelos de Juan Román Riquelme en cada mercado de pases y suelen darse intercambios telefónicos entre las partes en cada mercado de pases.

El último contacto data de diciembre del año pasado, con la reciente asunción de Riquelme como Presidente y con la renovación de Meza en Monterrey sellada unas semanas atrás.

Allí, JRR lo llamó para conocer si se encontraba entre las intenciones de Maxi Meza ser refuerzo de Boca una vez que cierre su ciclo en Rayados. Ante su situación en México, no se descarta que el mandamás xeneize vuelva a la carga y haga un intento para quedarse con el pase del jugador que fue parte del seleccionado nacional en el Mundial de Rusia 2018.

Los números de Maxi Meza esta temporada

En la temporada 2023/24, el argentino disputó 44 encuentros con Monterrey y participó en 18 goles del equipo blanquiazul distribuidos en partes iguales entre tantos propios (9) y asistencias (9).

En todo su periplo por México, Meza lleva disputados 234 partidos con 39 anotaciones y 32 asistencias. Además, ganó cuatro títulos, dos de ellos internacionales, siendo bicampeón de la Copa de Campeones de la Concacaf en 2019 y en 2021.

Los números de Maxi Meza en el fútbol argentino

Los primeros pasos futbolísticos de Meza fueron con la camiseta de Gimnasia, donde disputó 91 partidos, convirtió 12 goles y dio 8 asistencias. Tiempo después llegó a Independiente, donde dijo presente en 83 juegos, marcando en 11 oportunidades y asistiendo en 14.

Sumando sus dos experiencias en el fútbol local, son 174 encuentros jugados, con 23 goles y 22 asistencias. ¿Regresará?