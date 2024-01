Tras varios idas y vueltas en la negociación con Unión, finalmente el volante ofensivo de 22 años, Kevin Zenón, llegó a un acuerdo para convertirse en el segundo refuerzo del Boca de Diego Martínez, por lo que ya arribó a Argentina para sumarse a la pretemporada con el elenco de la Ribera.

Luego de abandonar la pretemporada de Unión en Uruguay, el futbolista surgido de las inferiores del Tatengue regresó al país, y en su llegada al Aeropuerto de Ezeiza, habló con los medios presentes, en donde se mostró contento por este nuevo paso en su carrera, así como también le dejó un mensaje a los hinchas.

“La verdad es que estoy muy contento y vengo con muchas ganas de estar con el grupo entrenando. Mi familia está muy feliz, desde el primer momento en el que les conté esperaban que se pueda dar porque es un sueño de nosotros, que somos todos hinchas de Boca”, comenzó en su relato.

Además, agregó con respecto a la posibilidad de conocer a Juan Román Riquelme, el presidente de la institución: “No, hasta ahora no, pero bueno, ojalá lo pueda conocer pronto y tener una charla pronto. Es un ídolo para mí, y el día que su cumpleaños, que hice el gol (contra Independiente) lo festejé haciendo el Topo Gigio para dedicárselo a él, y por suerte pudo darse”.

A falta de los números oficiales de esta transferencia, se estima que la misma se hizo en 3.5 millones de dólares para que el Xeneize se quede con el pase del jugador, y a su vez, el elenco de la Ribera manda a Simón Rivero a préstamo al equipo santafesino, aunque la condición que puso es que sea sin opción de compra, lo que asegura un retorno en el corto plazo.

Pensando en un posible estreno con la camiseta de Boca, el volante de 22 años viene con ritmo futbolístico, ya que en Unión hizo parte de la pretemporada, y es por eso, que en caso de que Martínez lo crea óptimo, podrá estar en el debut de la Copa de la Liga Profesional, contra Platense en condición de visitante.

La importancia de Zenón para destrabar la negociación

Cuando las charlas estaban lejos de llegar a buen puerto, el propio jugador se encargó de romper el silencio y apuntó contra Luis Spahn, presidente de Unión, por “trabar” la negociación.

“Mucho no puedo hablar del tema. Deberían preguntarle al presidente, que es el que pone trabas, no yo”, soltó y agregó: “Es difícil no pensar, pero hay que estar focalizado en los entrenamientos y ser profesional. Tengo la cabeza en cualquier lado. Escucho una cosa y me dicen otra. Quiero que se solucione lo más rápido posible para estar más tranquilo”.

Los números de Zenón en Unión

Zenón tiene 113 partidos oficiales disputados con la camiseta de Unión. Allí convirtió 6 goles y dio 10 asistencias. Además, recibió 5 amonestaciones y nunca fue expulsado. En total, acumula casi 6500 minutos jugados en Primera División.