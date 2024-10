Más allá de la cuestión del arribo de Fernando Gago como entrenador y todas las cuestiones futbolísticas vinculadas a dicha confirmación, el fin de semana del Mundo Boca se encontró atravesado por una impactante noticia relacionada a La Bombonera y su posible ampliación de capacidad.

Resulta que a altas horas del jueves, trascendió que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenía un proyecto entre manos para declarar al Estadio Alberto J. Armando y a otras 4.276 construcciones como “inmuebles protegidos” de la cuidad, lo que imposibilitaría la remodelación que planean en la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme.

Ante eso, se dieron una serie de comunicados de ambas facciones, pidiendo de parte de Boca que no se incluya a La Bombonera en dicho proyecto de ley porque tenían intenciones de ampliar el estadio con una importante obra que lleva tiempo proponiéndose. El GCBA, en tanto, notificaba que no estaba al tanto de la situación, y que el proyecto se encuentra ya en la legislatura porteña, siendo ésta la que definirá si el estadio entra o no en dicho patrimonio de la ciudad.

Tras esta versión de parte del gobierno de la Capital Federal, desde Boca realizaron un nuevo comunicado oficial. Esto se dio en las últimas horas, con un posteo en el que no solo dieron un detallado paso a paso de su accionar legal contra el proyecto de ley en el que se puede declarar como inmueble protegido a La Bombonera, sino que dejaron expresamente abierta la intención de la dirigencia actual del Xeneize de ampliar y remodelar el Alberto J. Armando para que la misma posea un extenso mayor aforo que el actual.

De momento, la batalla entre el club y el GCBA se encuentra en pleno tramo legal, y su resolución es una incertidumbre.

El nuevo comunicado de Boca que confirma las intenciones de ampliar La Bombonera

Ante el sorpresivo comunicado difundido por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del día sábado 12 de octubre de 2024, queremos informar:

En primer lugar, dejar en claro y de manifiesto que el Club Atlético Boca Juniors realizó un comunicado dirigido a sus socios, socias e hinchas informando objetivamente sobre una situación que, de prosperar, sin dudas afectará el futuro de nuestro Club.

Sin perjuicio de ello y a modo de clarificar nuevamente, procederemos a realizar una descripción de la manera en que el Club advirtió los hechos.

El día lunes 7 de octubre tomamos conocimiento de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires envió el Proyecto de Ley que trata la incorporación del Catálogo Preventivo de Inmuebles Protegidos de la Ciudad al Catálogo Definitivo, dentro del cual se encuentra la Bombonera y que el miércoles 9 se llevaría a cabo la reunión conjunta de las comisiones de Planeamiento Urbano y Patrimonio Arquitectónico de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su tratamiento.

El día martes 8 se presentó una nota dirigida a la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura porteña presidida por el Sr. Edgardo Alifraco quien, asimismo, es socio de nuestra Institución, a los fines de solicitar la no inclusión de La Bombonera dentro de dicho catálogo ya que ello impediría que a futuro se realicen modificaciones estructurales.

El día miércoles 9, la nota fue incorporada por lectura en la reunión conjunta, tal como se refleja en la filmación de la misma.

En síntesis, presentamos la nota ante la Legislatura por los carriles pertinentes. Sumado a ello, por medio de un comunicado en redes sociales, dimos aviso a nuestros socios, socias e hinchas de la situación. En contraposición, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires interfiere en dicha comunicación interna y da una respuesta que no posee relación alguna con el planteo efectuado. Por lo tanto, no entendemos cuál es el fin del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al responder una comunicación interna del Club ni tampoco en qué puede ayudar ello a su labor diaria.

Asimismo, queremos comunicar que la actual Comisión Directiva del Club Atlético Boca Juniors tiene total conocimiento que, desde el año 2014, nuestra querida Bombonera posee un grado de protección preventivo por la Resolución 518 del año 2014, momento correspondiente a quienes gestionaban nuestra Institución en aquel entonces y que dichas autoridades no han objetado ni recurrido.

En definitiva, queremos reafirmar que el Club Atlético Boca Juniors tiene la intención de ampliar su Estadio. Actualmente se encuentra en fase de estudio y planificación un proyecto a tal fin. Entendemos que incluir a La Bombonera en el Catálogo Definitivo de Inmuebles Protegidos de la Ciudad bajo Protección Estructural será sin dudas un impedimento para poder llevar adelante nuestro deseo.

La Bombonera es nuestra casa y queremos ampliarla en el mismo terreno donde se construyó la historia Xeneize y el sentimiento de nuestros hinchas. Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar en defensa de los intereses de la Institución, de nuestra gente, del barrio de La Boca y de LA BOMBONERA.