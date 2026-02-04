Es tendencia:
La confesión de Rodrigo Battaglia tras la operación que lo alejará 8 meses de las canchas: “El dolor venía siendo insoportable”

El mediocampista pasó por el quirófano por el tendón de Aquiles y estará inactivo durante gran parte del 2026. Su descargo.

Por Joaquín Alis

La temporada de Rodrigo Battaglia arrancó diferente a la del resto de los jugadores de Boca. El mediocampista se vio obligado a pasar por el quirófano para ponerle punto final a los dolores en el tendón de Aquiles. Pese a que se evitó la ruptura, esta intervención lo alejará de las canchas durante varios meses.

Luego de haber sido operado de manera exitosa, el futbolista rompió el silencio en sus redes sociales con un posteo. Allí, expuso la magnitud de las molestias físicas que arrastraba: “Hoy me toca hacer una pausa para tratar un dolor que venía siendo insoportable y no me permitía estar al 100%“.

“Gracias a Boca, a Jorge Batista, a Lucas Logioco (ambos médicos del club) y a toda la gente del Sanatorio de la Trinidad San Isidro Thames por el trato hacia mi familia”, expresó el ex Mineiro y continuó: “Ya enfocado en la recuperación para volver lo antes posible. Gracias por todos los mensajes de apoyo“.

Boca sale al mercado por la operación de Battaglia

Los resultados médicos del mediocampista sacudieron la planificación del Xeneize, pero le abrieron una ventana que el club tendría decidió no pasar por alto. Ante este escenario de gravedad, el reglamento de la AFA le otorga a Boca una extensión excepcional de diez días hábiles para incorporar un reemplazo y utilizar ese cupo que queda liberado por lesión de larga duración.

Lejos de buscar un sustituto puesto por puesto, donde Claudio Úbeda cuenta con variantes, la decisión estratégica apuntaría en otro lado de la cancha. El club de la Ribera apuntaría a un delantero y a un extremo. Cabe remarcar que, para sumar dos caras nuevas, un jugador del plantel deberá irse al exterior.

Merentiel y Cavani vuelven de sus lesiones

En el entrenamiento del martes, Edinson Cavani respondió con creces al bloqueo que se le realizó en la zona lumbar, que lo tenía a maltraer, y formó parte del trabajo futbolístico. Un gran indicio para que, al menos, pueda formar parte de los convocados para visitar a Vélez.

Por el lado de Miguel Merentiel, también estuvo a la par de sus compañeros y continuará siendo observado porque su presencia en Liniers dependerá de su evolución física y futbolística. Su última participación fue en el amistoso contra Olimpia, el pasado 18 de enero, donde solamente afrontó 15 minutos y fue reemplazado por un desgarro en el gemelo.

DATOS CLAVE

  • Rodrigo Battaglia publicó en Instagram que su dolor en el tendón era insoportable.
  • El volante agradeció al Sanatorio de la Trinidad y a los médicos Batista y Logioco.
  • El posteo de Rodrigo Battaglia confirmó que ya está enfocado en su recuperación física.
