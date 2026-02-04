Es tendencia:
Sebastián Villa le respondió a los hinchas de Boca que le pidieron que no vaya a River: “La puerta está abierta”

El colombiano aseguró que "la puerta está abierta" para irse al Millonario, pero aclaró que está "100% concentrado en Independiente Rivadavia".

Por Joaquín Alis

Luego de un mercado de pases con muchas idas y vueltas, Sebastián Villa volvió a jugar en Independiente Rivadavia y no se guardó nada. Luego de la victoria 2 a 1 sobre Sarmiento, que le permite al equipo mantener el puntaje ideal en el Torneo Apertura 2026, el colombiano habló de su frustrada llegada a River.

Se habló mucho de mi pase, pero creo que todo pasa por algo. Ahora estoy 100% concentrado en Independiente Rivadavia. Todavía falta mucho y yo estoy tranquilo; voy a seguir haciendo mi trabajo, que es defender estos colores”, declaró el delantero en diálogo con ESPN.

A la hora de hablar del coqueteo con River y su pasado en Brandsen 805, declaró: “La gente de Boca me escribía para que no vaya. También me ven en la calle en Mendoza y me lo dicen. Pero bueno, mi trabajo es jugar al fútbol. Yo soy un trabajador que juega a la pelota y siempre voy a querer lo mejor para mí y para mi familia”.

“Juanfer (Quintero) es mi hermano, tengo una relación muy especial con él. Compartimos representante y no solo eso, mantenemos mucho tiempo en familia. La puerta está abierta y todo puede pasar“, expresó el ex Tolima, que sigue soltando guiños para irse a Núñez.

Profundizando en sus deseos de marcharse y dar un salto en su carrera, Villa declaró: “Ahora estoy con mi esposa y vamos a tener una niña. Yo pienso en mi futuro y en el futuro de ellas dos, así que espero siempre lo mejor“.

La promesa de Independiente Rivadavia a Villa

Si bien algunos clubes del fútbol argentino todavía pueden incorporar y otros países tienen el mercado de pases abierto, la realidad es que todo indica que Sebastián Villa jugará estos seis primeros meses del año en Independiente Rivadavia de Mendoza.

Según pudo saber Bolavip, el colombiano llegó a un acuerdo con los dirigentes de Independiente Rivadavia y para que a mitad de año acepten ofertas por 6 millones de dólares. Cabe destacar que los mendocinos tasaron al atacante colombiano en más de 10 millones en el último mercado.

  • Sebastián Villa disputó el triunfo 2-1 de Independiente Rivadavia ante Sarmiento por el Apertura 2026.
  • El delantero reveló que los hinchas de Boca le escribían para evitar su transferencia al club River.
  • Villa reconoció un vínculo especial con Juanfer Quintero, afirmando que “la puerta está abierta” para el futuro.
