Edinson Cavani rompió el silencio en altas horas de la madrugada con una buena noticia para los hinchas de Boca

A más de dos meses de su último partido oficial, Edinson Cavani parece tener todo listo para volver a jugar con la camiseta de Boca. El uruguayo quiere estar el domingo en el Estadio José Amalfitani para enfrentar a Vélez, en el marco de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026.

El último martes, el ex Manchester United se entrenó a la par de sus compañeros y todo parece indicar que, como mínimo, irá al banco de suplentes en Liniers. El Matador ya dejó atrás sus dolencias físicas y está a disposición de Claudio Ubeda. Para celebrarlo, hizo un posteo en sus redes sociales.

Pasadas las 5 de la mañana, el goleador de la Celeste publicó en X tres imágenes entrenando en Boca Predio. “Tarde de fútbol“, escribió el ex París Saint-Germain, que busca ponerle fin a la mala racha de lesiones, no solo suyas, sino de todos los centrodelanteros del club

Cavani podrá decir presente para enfrentar a Vélez Sarsfield, una de sus víctimas favoritas en el fútbol argentino. Desde su arribo en 2023, el delantero pudo convertir en los dos enfrentamientos que tuvo con el Fortín. Ahora, buscará hacerlo nuevamente en el Amalfitani.

El último partido de Edinson Cavani en Boca

Que Cavani haya regresado a los entrenamientos futbolísticos es un motivo para celebrar puertas adentro. El atacante acumula una larga inactividad, que podría cortarse este fin de semana, si es que sigue respondiendo bien en las próximas prácticas.

La última vez que se puso la indumentaria azul y oro fue el pasado 30 de noviembre, cuando afrontó un total de 27 minutos en lo que fue la victoria por 1-0 sobre Argentinos Juniors, bajo el marco de los Playoffs del Torneo Clausura 2025.

Los números de Edinson Cavani en Boca

Desde su llegada al Xeneize a mediados de 2023, el delantero uruguayo disputó un total de 79 partidos, en los que convirtió 28 goles y aportó 3 asistencias. Además, recibió 12 tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 5774 minutos en cancha.

