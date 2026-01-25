La confesión del agente de un objetivo de Boca en pleno partido ante Riestra: “Quisiera verlo con esa camiseta”

Aunque el Torneo Apertura 2026 ya comenzó, Boca Juniors aún no se baja del mercado de pases. El Xeneize todavía no confirmó incorporaciones para esta temporada, marcada por el regreso del equipo a la Copa Libertadores, pero tiene varias negociaciones en marcha.

Ángel Romero y Santiago Ascacíbar son las dos posibilidades más concretas para el club de la Ribera en este momento. Sin embargo, Kevin Serna aún no tiene que ser descartado, sobre todo luego de las últimas declaraciones de su representante.

Narciso Algamis, agente del colombiano, reflotó la posibilidad de que se sume al Xeneize en diálogo con 100% Boca: “Yo lo creo muy difícil, pero todo puede ser. Esto es fútbol. En el fútbol no hay lógica. No es una ciencia exacta. Yo quisiera verlo con la camiseta de Boca. Te digo la verdad”.

El extremo, de 28 años, había sido apuntado por Juan Román Riquelme luego de que se cayera la negociación por Marino Hinestroza. Aunque llegó a hacer una oferta formal, Fluminense la rechazó y respondió que no lo vendería en este mercado de pases.

De esta manera, lo que parecía un capítulo cerrado, ahora tiene otro color. A pocos días del cierre del mercado de pases, el Xeneize tiene en sus manos la posibilidad de hacer un intento más, teniendo en cuenta las intenciones del jugador y su representante.

Los números de Kevin Serna

A lo largo de su carrera, el extremo de 28 años pasó por Sportivo Luqueño, Alianza Lima, Deportivo Tarma, Los Chankas y Fluminense, donde milita actualmente. Entre todos los clubes, Serna disputó 225 partidos en los que anotó 45 goles y dio 40 asistencias.

Publicidad

Publicidad

ver también Ángel Romero, nuevo jugador de Boca: cuándo llega y cómo será el contrato

En Fluminense es donde jugó más partidos a lo largo de su trayectoria, ya que disputó un total de 89 encuentros, con 18 goles y 10 asistencias. Su cotización, según Transfermarkt, es de 5 millones de euros, y tiene contrato vigente hasta diciembre del 2027.

Datos clave