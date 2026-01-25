Ángel Romero, nuevo jugador de Boca: cuándo llega y cómo será el contrato

En la previa de Boca ante Deportivo Riestra por el debut del Torneo Apertura 2026, se confirmó la llegada de Ángel Romero como el primer refuerzo en 2026. Aunque no pudo estar a disposición en este estreno, el paraguayo ya llegó a un acuerdo total para transformarse en incorporación. En ese sentido, se confirmó cuándo llega a Argentina y estampa la firma de su flamante contrato.

El paraguayo llega en condición de libre, lo que significa que el Xeneize no debe afrontar ningún gasto para su arribo, salvo hacerse cargo de la parte salarial. De última estadía en Corinthians, el delantero de 33 años está próximo a subirse a un avión y empezar su camino hacia Buenos Aires, donde vestirá la camiseta azul y oro por primera vez en su carrera, aunque ya estuvo cerca en el pasado.

Lo cierto es que Romero viaja este lunes a Argentina. Después de que se concretó el pacto de forma completa entre las dos partes involucradas, este domingo se confirmó que el atacante llegará durante la jornada del 26 de enero. Una vez en el país, se realizará la revisión médica correspondiente y luego firmará su nuevo vínculo que lo transformará en refuerzo de Boca.

Boca suma a Ángel Romero, con pasado en Corinthians.

Tal como adelantó BOLAVIP algunos días atrás, Romero firmará su contrato por un año. Si bien en un principio la duración tendrá vigencia hasta el próximo 31 de diciembre, también tiene una cláusula de renovación que puede activarse en el futuro. En caso de efectuarse, incluye una opción de una temporada más, eso siempre y cuando el jugador y la institución coincidan en realizarlo.

De esta manera, el oriundo de Fernando de la Mora se convirtió en la primera incorporación de Boca de cara a un 2026 que promete ser ambicioso, principalmente con el regreso a la Copa Libertadores y en busca de conseguir un título doméstico después de tres años. Así, en cuestión de horas, el futbolista guaraní se sumará a los trabajos bajo las órdenes de Claudio Úbeda.

Ángel Romero durante su paso por Corinthians.

Esta será la segunda experiencia de Ángel en el fútbol argentino, tras su paso por San Lorenzo donde compartió plantel con su hermano Oscar, que luego jugó en Boca. Pero en este segundo ciclo en Corinthians, Romero disputó 53 partidos oficiales, entre los que convirtió 5 goles y repartió 3 asistencias, además de conquistar 2 títulos: Copa de Brasil 2025 y Campeonato Paulista 2025.

