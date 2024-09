En un partido caliente, lleno de polémicas y con agonía hasta el final, Boca clasificó a cuartos de final de la Copa Argentina tras eliminar a Talleres por penales. El 1 a 1 en los 90′ y los 22 penales ejecutados estuvieron cargados de tensión y nerviosismo, pero finalmente los de Diego Martínez se quedaron con el pase y con el partido desde la pena máxima.

Luego del encuentro, el entrenador tomó la palabra y habló de diversas cuestiones. Desde el análisis del partido y el rendimiento de su equipo, hasta la lesión de Brian Aguirre que tiene al Mundo Boca en vilo. En el medio, reveló lo que siente cuando se habla de su posible fin de ciclo y contó que el motivo de su efusivo festejo estuvo vinculado a un mareo que padeció en plena tanda de penales.

Una vez que terminó su diálogo con la prensa, el entrenador tomó una contundente decisión con el plantel de Boca. Según informó el periodista Augusto César, Diego Martínez optó por darle 48 horas libres al plantel, es decir, domingo y lunes sin actividad, para retomar las prácticas el próximo martes pensando en el clásico ante Racing del próximo sábado 14 de septiembre.

La delegación xeneize regresó de Mendoza automáticamente tras el partido con Talleres y fueron liberados de los entrenamientos durante 48 horas. El martes por la mañana retornarán a Boca Predio para realizar cuatro días de entrenamientos de cara al encuentro frente a la Academia en Avellaneda, que es el último duelo antes del Superclásico del 21/09.

La decisión de Martínez no le gustó a los hinchas de Boca

En el mismo posteo que realizó el jornalista de ESPN informando la decisión de Martínez, varios hinchas comentaron su desacuerdo y expresaron su disconformidad. Lo cierto es que, más allá de los entrenamientos, los periodos de descanso forman parte de la rutina de los jugadores.

Algunos de los comentarios de los hinchas ante la decisión de Martínez

Diego Martínez quiere a todos a disposición de la mejor manera para los clásicos ante Racing y River que se vienen, y para la lucha por los frentes nacionales en sí, por lo que pretende que sus futbolistas lleguen de la mejor maneras a las consiguientes prácticas.

¿Está en riesgo la continuidad de Diego Martínez en Boca?

Diego Martínez padeció el duelo ante Talleres y no solo por la intensidad del partido y por su malestar final -el mareo que reveló que sintió en los penales-, sino que también puede estar apuntado a los rumores que han surgido respecto a una posible salida y hasta nombres que han surgido para Boca en un futuro. Al respecto, el propio entrenador respondió a los rumores.

“No me molesta que se hable de mi continuidad, mucho no sé la verdad porque no consumo. Al estar en un club como Boca tenemos la obligación de ganar cada partido (…) Puertas adentro y en la semana de trabajo me guío por lo que siento con los jugadores y es eso, el abrazo luego del partido. Son reglas del juego que sabemos que están, pero nuestro termómetro está en el día a día”, apuntó.