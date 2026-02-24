La decisión de Boca tras confirmarse el paro de AFA para la fecha 9 del Torneo Apertura

Tras la reunión de Comité Ejecutivo de este lunes, AFA tomó la decisión de convocar a un paro y que no se disputen los partidos del 5 al 8 de marzo, correspondientes a la fecha 9 del Apertura. Ante esta situación Boca Juniors confirmó hoy que “acompañará la resolución adoptada por los clubes”.

En un comunicado oficial, el club Xeneize expresó su apoyo total y “más profunda solidaridad” para con el Presidente de la AFA, Claudio Tapia, y con su Tesorero, Pablo Toviggino. “No podemos dejar pasar los reiterados ataques que vienen sufriendo de un tiempo a esta parte y que golpean directo a sus familias”, aseguraron desde Boca.

Desde Boca mandaron su total apoyo a Tapia y Toviggino. (Getty)

Desde Boca aseguraron que el club “reafirma su compromiso con la estabilidad, la transparencia y el respeto al marco legal que debe regir para todas las instituciones del fútbol argentino”, y que por ende apoya la medida, con el fin de adoptar una posición clara, como creen que es debido en esta clase de situaciones.

El comunicado de Boca

La Comisión Directiva del Club Atlético Boca Juniors informa que el Club acompañará la resolución adoptada por los clubes que integran la Liga Profesional y el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino, mediante la cual se dispone la suspensión de la fecha 9 del torneo de la Liga Profesional de Fútbol como decisión excepcional.

En primer lugar, expresamos nuestra más profunda solidaridad con el Presidente de la AFA, Claudio Tapia, y con su Tesorero, Pablo Toviggino. No podemos dejar pasar los reiterados ataques que vienen sufriendo de un tiempo a esta parte y que golpean directo a sus familias, quienes seguramente están pasando momentos muy difíciles por todo esto. A ellos, nuestro abrazo más sincero.

En cuanto a la medida adoptada, se enmarca en un escenario que genera gran inquietud institucional para el conjunto del fútbol argentino. Las actuaciones recientemente impulsadas contra autoridades de la AFA, así como el modo en que han sido divulgadas públicamente determinadas decisiones, configuran una situación que trasciende un debate técnico o administrativo y que impacta en la normalidad del sistema.

Boca Juniors entiende que el funcionamiento regular de las instituciones que organizan la competencia constituye un principio básico para garantizar previsibilidad, estabilidad y seguridad jurídica. Cuando ese equilibrio se ve alterado, corresponde adoptar posiciones claras en resguardo del orden institucional.

Nuestro Club sostiene el modelo asociativo que históricamente ha distinguido al fútbol argentino: entidades sin fines de lucro, gobernadas por sus socios y con fuerte compromiso social. Defender ese esquema implica también preservar su autonomía frente a cualquier embate que intente debilitarlo.

Por ello, entendemos que actuar con responsabilidad institucional es una obligación cuando se encuentran comprometidos principios estructurales del sistema.

El Club Atlético Boca Juniors reafirma su compromiso con la estabilidad, la transparencia y el respeto al marco legal que debe regir para todas las instituciones del fútbol argentino.

Cuál es el motivo por el AFA convocó a un paro en el fútbol

La decisión tomada se da como repudio a la denuncia por presunta evasión de impuestos impulsada por ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) contra AFA.

El detonante fue la causa iniciada en diciembre pasado, donde el ente recaudador acusa a la casa madre de incumplir con el pago del impuesto a las ganancias, IVA y aportes previsionales desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025, acumulando una deuda que supera $19.300 millones.

Como consecuencia de esta investigación judicial, Claudio Tapia y Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, fueron citados a declarar el próximo 5 de marzo, día a partir del cual, inicia el paro en el fútbol.

Los partidos afectados por el paro de la Liga Profesional

Jueves 5 de marzo

19.00 Gimnasia (M) – Defensa y Justicia

Viernes 6 de marzo

17.00 Barracas Central – Banfield (Zona B)

17.00 Platense – Estudiantes (Zona A)

19.45 Vélez – Newell’s (Zona A)

22.00 Unión – Talleres (Zona A)

22.00 Rosario Central – Tigre (Zona B)

Sábado 7 de marzo

17.00 Aldosivi – Independiente Rivadavia (Zona B)

17.00 Estudiantes (RC) – Instituto (Interzonal)

19.15 San Lorenzo – Independiente (Zona A)

21.30 Racing – Huracán (Zona B)

21.30 Belgrano – Sarmiento (Zona B)

Domingo 8 de marzo

17.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B)

17.00 Lanús – Deportivo Riestra (Zona B)

19.15 Central Córdoba – Boca (Zona A)

21.15 River – Atlético Tucumán (Zona B)