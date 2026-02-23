Es tendencia:
Los clubes de la Liga Profesional convocaron a un paro: las fechas elegidas y los partidos implicados

Tras la reunión de Comité Ejecutivo, los clubes de Primera decidieron que no se disputen los partidos del 5 al 8 de marzo, correspondientes a la fecha 9 del Apertura.

Por Bruno Carbajo

Claudio Tapia, presidente de la AFA.
© GettyClaudio Tapia, presidente de la AFA.

Un movimiento de último momento sacudió la estantería del fútbol argentino. Tras la reunión de Comité Ejecutivo llevada adelante este lunes, los clubes de la Liga Profesional resolvieron por decisión unánime convocar a un paro que comprende del jueves 5 al domingo 9 de marzo, provocando la suspensión de la fecha 9 del Torneo Apertura, en repudio a la denuncia realizada por ARCA contra la AFA por presunta evasión de impuestos.

La decisión se toma como un enfrentamiento de la casa madre ante los constantes cruces que supo tener con la Justicia durante los últimos meses. Esta última respuesta se debe a una denuncia presentada en diciembre pasado, en donde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (AFA) sostenía que la AFA se salteó el pago del impuesto a las ganancias, IVA y aportes previsionales desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025, manteniendo una deuda que supera $19.300 millones.

Como consecuencia de esta causa fue que Claudio Tapia y Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, fueron citados a declarar el próximo 5 de marzo, justamente la fecha en la que los clubes optaron por iniciar el período del paro. Una maniobra de alto impacto para respaldar al mandamás de la entidad deportiva, la cual habría sido tomada luego de que les haya sido mostrada a los clubes una documentación que evidencia la ausencia de deudas.

El comunicado de la AFA

“Frente a las noticias publicadas sobre la decisión judicial de llamar a prestar indagatoria a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, esta Asociación quiere aclarar:

La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA, y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad.

El pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones.

ARCA pretende considerar que estas obligaciones, que aún no se encuentran vencidas, y que ni siquiera puede cobrar, se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario, en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes.

En virtud de la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional realizada en el día de la fecha, los dirigentes, por decisión unánime de todos los presentes, solicitaron suspender la fecha 9 de LPF que comprende del jueves 5 al domingo 8 de marzo y del resto de las categorías de nuestro fútbol; en repudio a la denuncia realizada por ARCA contra la Asociación del Fútbol Argentino”.

Los partidos afectados por el paro de la Liga Profesional

Jueves 5 de marzo
19.00 Gimnasia (M) – Defensa y Justicia

Viernes 6 de marzo
17.00 Barracas Central – Banfield (Zona B)
17.00 Platense – Estudiantes (Zona A)
19.45 Vélez – Newell’s (Zona A)
22.00 Unión – Talleres (Zona A)
22.00 Rosario Central – Tigre (Zona B)

Sábado 7 de marzo
17.00 Aldosivi – Independiente Rivadavia (Zona B)
17.00 Estudiantes (RC) – Instituto (Interzonal)
19.15 San Lorenzo – Independiente (Zona A)
21.30 Racing – Huracán (Zona B)
21.30 Belgrano – Sarmiento (Zona B)

Domingo 8 de marzo
17.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B)
17.00 Lanús – Deportivo Riestra (Zona B)
19.15 Central Córdoba – Boca (Zona A)
21.15 River – Atlético Tucumán (Zona B)

Better Collective Logo