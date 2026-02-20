La decisión de Claudio Úbeda con el plantel de Boca tras el empate ante Racing en La Bombonera

Boca y Racing no se sacaron diferencias en La Bombonera en un trabado y reñido clásico que dejó consecuencias en el Club de la Ribera. Jugadores como Edinson Cavani fueron reprobados por los hinchas, con silbidos y abucheos cuando se retiró del campo de juego en el complemento, y lo mismo le sucedió a Claudio Úbeda al momento de finalizar el compromiso.

El entrenador, sin mucho crédito de parte de los hinchas, se retiró rumbo al vestuario junto con los futbolistas que fueron parte del duelo contra Racing ante una silbatina que ya había estado presente ante Platense el pasado fin de semana.

A pesar de haber demostrado en conferencia de prensa que quedó “tranquilo” con el rendimiento del equipo y con la actitud que mostraron los jugadores, la realidad es que Úbeda tomó una decisión apenas terminó el empate ante Racing que expresa justamente lo contrario.

Según pudo saber BOLAVIP, el DT de Boca le avisó al plantel que todos quedarán concentrados esta noche de viernes y en la mañana del sábado se dará un entrenamiento de manera anticipada. La intención es revertir este mal momento del Xeneize desde el próximo compromiso, que será este martes 24 de febrero en Salta ante Gimnasia de Chivilcoy, por los 32° de final de la Copa Argentina.

Claudio Úbeda, director técnico de Boca Juniors.

Lógicamente, los futbolistas con más minutos sumados en el duelo frente a Racing harán trabajos regenerativos, pero la novedad radica en que el entrenamiento iba a realizarse durante la tarde de sábado, sin concentración. La actuación en el clásico jugado en La Bombonera obligó al repentino cambio de planes.

Qué dijo Úbeda al analizar el partido contra Racing

Sin titubear, el DT sentenció: “Para volver a reconquistar al hincha hay que ganar, ese es el camino“. Pocos segundos más tarde de hacer hincapié en la relación con los fanáticos que parece totalmente rota, continuó con su relato. “Entendemos al hincha. Lo positivo de hoy es la actitud y el orden. Me voy tranquilo“, manifestó delante del micrófono y las cámaras presentes.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Estamos en una etapa en la que necesitamos resultados. El Mundo Boca exige ganar y lo tenemos claro“, advirtió el Sifón en un tono que no dejó dudas a nadie en la sala. “Vamos a encontrar el camino, no tengo dudas. Vamos a seguir trabajando“, expresó de cara al futuro inmediato.

Lo que se le viene a Boca: próximos partidos

Martes 24/02 – Gimnasia de Chivilcoy – 32° de final Copa Argentina – Estadio Padre Martearena

– 32° de final Copa Argentina – Estadio Padre Martearena Sábado 28/02 – Gimnasia de Mendoza – Fecha 7 Torneo Apertura – La Bombonera

– Fecha 7 Torneo Apertura – La Bombonera Miércoles 04/03 – Lanús – Fecha 8 Torneo Apertura – Estadio Néstor Díaz Pérez

– Fecha 8 Torneo Apertura – Estadio Néstor Díaz Pérez Domingo 08/03 – Central Córdoba – Fecha 9 Torneo Apertura – Estadio Madre de Ciudades

– Fecha 9 Torneo Apertura – Estadio Madre de Ciudades Miércoles 11/03 – San Lorenzo – Fecha 10 Torneo Apertura – La Bombonera

