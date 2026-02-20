Ayrton Costa liquidó a Rey Hilfer y puso de ejemplo la “suciedad” de Racing: “Maravilla pegó tres veces sin pelota”

Boca y Racing empataron 0 a 0 en La Bombonera en un partido chato y sin grandes emociones del Torneo Apertura. El equipo de Claudio Úbeda sigue sin encontrar el rumbo y volvió a dejar puntos en el camino, esta vez luego de un planteo temeroso de parte del DT, que optó por no arriesgar y disponer un 11 completamente defensivo.

Lo que sí reinó durante los 90 minutos fueron las infracciones de parte de ambos equipos, ya que los futbolistas de Boca y de Racing repartieron patadas, golpes, empujones y encontronazos. Uno de los duelos más calientes que se vivieron en este sentido fue el que tuvo como protagonistas a Ayrton Costa y a Adrián Maravilla Martínez.

Ambos amonestados en el compromiso, el zurdo de Boca y el 9 académico tuvieron un duelo aparte en todo el cotejo. De hecho, tras el clásico, Costa arremetió contra Maravilla y apuntó contra el arbitraje en general, sobre todo enfocado en Leandro Rey Hilfer, colegiado del partido de este viernes.

En el campo de juego, ante los micrófonos de TNT, Costa expresó: “Sabíamos que venían a hacer un partido muy sucio. La otra vez pasó lo mismo, y pasó con Maravilla, pero no le sacaron tarjeta. Hoy pegó tres veces sin pelota y solamente vio la amarilla. La verdad que no sé que pasa, pero tenemos que seguir trabajando”.

En sintonía, siendo tajante contra el arbitraje general, Ayrton soltó: “Da bronca porque parecía que estaban en contra de nosotros. Nosotros hacemos lo posible para que las cosas salgan bien, trabajamos mucho en la semana, pero parece que los referís tienen algo contra nosotros“.

Milton Delgado también habló del arbitraje y pidió roja a Maravilla

El volante central de Boca, uno de los puntos destacados de la noche para el Xeneize, también criticó el arbitraje por la jugada puntual de Adrián Martínez, en la que todo el equipo pidió su expulsión.

“Un partido feo. Racing no hizo nada y nosotros intentamos ir para adelante. La primera de Maravilla era para roja, le reclamamos al árbitro pero no hizo nada. Pasó la vez pasada lo mismo. Hoy le tiró la mano a Ayrton y no lo echó. El árbitro se dará cuenta después, cuando lo vea, lo que pasó“, destacó.

Lo que se le viene a Boca: próximos partidos

Martes 24/02 – Gimnasia de Chivilcoy – 32° de final Copa Argentina – Estadio Padre Martearena

– 32° de final Copa Argentina – Estadio Padre Martearena Sábado 28/02 – Gimnasia de Mendoza – Fecha 7 Torneo Apertura – La Bombonera

– Fecha 7 Torneo Apertura – La Bombonera Miércoles 04/03 – Lanús – Fecha 8 Torneo Apertura – Estadio Néstor Díaz Pérez

– Fecha 8 Torneo Apertura – Estadio Néstor Díaz Pérez Domingo 08/03 – Central Córdoba – Fecha 9 Torneo Apertura – Estadio Madre de Ciudades

– Fecha 9 Torneo Apertura – Estadio Madre de Ciudades Miércoles 11/03 – San Lorenzo – Fecha 10 Torneo Apertura – La Bombonera

La terna arbitral del partido

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Javier Uziga

