La decisión de la Roma con Paredes para la Europa League en medio de las negociaciones con Boca

En medio de su posible llegada a Boca en el cierre del mercado de pases, el mediocampista Leandro Paredes sigue junto al plantel de la Roma, que se enfrentará al Eintracht Frankfurt en condición de local por el partido correspondiente a la fecha 8 de la fase de grupos de la UEFA Europa League.

Para este encuentro, el entrenador de la Roma, Claudio Ranieri, decidió que a pesar de toda esta situación, Paredes sea titular en el equipo debido a que la Loba debe sumar por lo menos un punto para asegurar su clasificación a los 16avos de final.

A pesar de ir desde el inicio en este compromiso, el mediocampista de 30 años aún no definió su futuro, ya que en las últimas horas tuvo una nueva charla con Juan Román Riquelme, a quien le manifestó su deseo de llegar a un acuerdo para volver al elenco de la Ribera.

Para que esto se de, primero el Xeneize deberá dar llegar a un acuerdo con el contrato del futbolista, y luego negociar con la Roma para comprar el pase del jugador, que tiene una cláusula de rescisión de 5 millones de euros, sumado a otra de renovación automática en caso de jugar el 50% de los partidos de la temporada.

Los dichos de Ranieri sobre la posible salida de Paredes

En conferencia de prensa previo a este encuentro, el entrenador de la Roma le dio libertad al argentino para definir su futuro. “Todos los rumores sobre Leandro los he escuchado de ti y no de él”, le respondió al periodista que le consultó si podía garantizar la continuidad del jugador hasta final de la temporada, cuando expirará también su contrato con el club.

“Pero si él no quiere quedarse, como dije con Hermoso (se iría cedido al Bayer Leverkusen), no pondré freno. Cristante es un jugador redescubierto, podría sustituirlo. Tiene otras características y por eso también podrían jugar juntos, eso me alegra. En Udine sabía que sin Leandro habría perdido calidad, pero era algo que tenía que hacer y también estaba convencido de los jugadores que tenía”, agregó.

Publicidad

Publicidad

Roma buscará un reemplazante para Paredes

El tres de febrero cerrará el mercado de pases en Italia y es por eso que tanto el jugador como el club buscan definir la vuelta a Boca cuanto antes, para que de esta manera la dirigencia de la Loba salga a buscar un reemplazante rápidamente. El principal apuntado es Casemiro, quien tiene poca continuidad en Manchester United.

ver también La nueva charla entre Leandro Paredes y Juan Román Riquelme: qué deben resolver para que vuelva a Boca