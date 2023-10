A poco más de dos semanas de que Boca juegue la final de la CONMEBOL Libertadores ante Fluminense, Luca Langoni volvió a sumar minutos de fútbol en Reserva, disputando el primer tiempo del partido que terminó con victoria 1-0 ante Estudiantes en City Bell. El juvenil está volviendo de un desgarro en el isquiotibial derecho, la última de una serie de lesiones que vienen frenando su proyección en el último tiempo.

Tras ese regreso, esperando que pronto pueda hacerlo con el primer equipo, su mamá Jacqueline García reveló cuánto sufre la familia cuando no le toca estar y cómo lo acompañó en esta última recuperación que le demandó dos meses fuera de las canchas. “Se torna todo más difícil, fue muy duro. Hubo de todo. Uno busca siempre la manera de poder hacer algo para que se sienta mejor. Uno trata de agotar todas las posibilidades, pero le digo ‘a ver, hermano, esto es lo que vos elegiste, ahora tenés que levantarte’. A veces tengo que poner un punto porque sino se me cae y chau”, dijo en diálogo con D Sports Radio.

“En mi caso somos siete en la casa, se hace más difícil. Se cae uno y se me caen todos. Con el papá tratamos de hacer lo mejor posible para que estén bien todos. Es un sueño de Luca que se convirtió en un sueño de todos. Así que si se cae Luca es como que nos caemos todos y es muy difícil. Pero se puede”, agregó sobre las semanas difíciles que les tocó vivir como familia con el futbolista del Xeneize lesionado.

Jacqueline se refirió también a cómo vivió su regreso en Reserva y al diálogo que pudo tener con Luca Langoni una vez que terminó el partido. “Es inevitable no sentir miedo. Estábamos en casa, no lo pudimos ir a acompañar, pero desde casa lo miramos sufriendo y haciendo fuerza. Para nosotros es enorme que vuelva a pisar una cancha. Siempre le pedimos que tiene que volver a sonreír como hizo siempre, a divertirse y hacer lo que ama“, contó. Y agregó: “Lo primero que hice fue preguntarle cómo se sintió y me respondió ‘re bien’ con una sonrisa. Está contento, feliz. Quizás con un poco de miedo, es lógico después de tanto tiempo. Hay que seguir. No queda otra”.

La madre de Langoni se refirió también a la relación que mantienen los juveniles que forman parte del equipo profesional de Boca y el acompañamiento que se dan en los momentos difíciles, como el que le toca atravesar actualmente a Exequiel Zeballos, que viene de sufrir una rotura de ligamentos cruzados y meniscos en el partido ante Belgrano de Córdoba. “Nosotros los conocemos de casi toda la vida a los chicos. El día de la lesión vinieron Equi Fernández, Medina y más compañeros para hacerle un asado sorpresa. Mantienen la amistad de tantos años y vienen acá a tomar mates, se ríen, juegan. Para mí son los nenes”, dijo.

Las lesiones que sufrió Langoni en el año

Jorge Almirón casi no ha podido disponer de Luca Langoni desde su llegada a Boca en abril. El 12 de ese mes, en el partido que terminó con derrota ante San Lorenzo, el jugador sufrió un desgarro en el isquiotibial que no sería bien curado y le provocaría luego una nueva molestia que no lo dejó volver hasta junio. Reapareció para enfrentar a Colo Colo por la fase de grupos de la Libertadores, pero apenas duró 12 minutos en cancha, producto de la misma lesión. Tuvo una recaída durante un entrenamiento cuando preparaba su regreso, que recién fue enfrentando a Platense en agosto. Allí, un nuevo desgarro lo obligó a salir y todavía no hizo su reaparición con el primer equipo, aunque sí viene de sumar minutos en Reserva.

Los partidos de Langoni en Boca

Con una proyección a la que las lesiones han puesto freno, Luca Langoni pudo disputar 39 partidos con la camiseta de Boca desde su estreno con el primer equipo a mediados del año pasado. Demostró una gran capacidad goleadora, anotando 10 tantos.