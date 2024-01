Después de lo que fue la venta de Valentín Barco a Brighton and Hove Albion, en el mundo Boca están temiendo por el futuro de Cristian Medina, quien sigue en el radar de Inter Miami. Los estadounidenses ya hicieron dos ofertas por el mediocampista, pero ambas fueron rechazadas. Sin embargo, no se dan por vencidos.

A la última propuesta que enviaron, equivalente a 8 millones de dólares más 2 millones en objetivos, ahora la mejoraron. Quieren que Medina se sume al elenco de Gerardo Martino, que comparta el plantel con Lionel Messi y que pueda desarrollarse en la MLS. Por eso mismo, hicieron llegar una nueva oferta por 12 millones de la moneda norteamericana , según indicó el periodista Marcos Bonocore en TNT Sports.

La postura de Boca es muy clara: solamente se desprenderán del oriundo de Moreno por el monto correspondiente a la cláusula de rescisión, la cual se mantuvo en su valor original al momento de renovar el contrato. Pero ante la gran cantidad de sondeos y ofertas que vienen recibiendo, en poco tiempo deberán mejorar la misma para evitar su salida.

Por el momento, desde Inter Miami no contraofertaron, pero dentro del Xeneize esperan que Cristian Medina no se marche en este mercado de pases, sobre todo porque ya se quedaron sin el Colo Barco y no quieren tener una nueva salida tan significante. ¿Juan Román Riquelme podrá retenerlo?

¿De cuánto es la cláusula de Cristian Medina en Boca?

En agosto de 2023, Boca Juniors le renovó el contrato al mediocampista de 21 años, que ahora vence en 2027. En ese momento, se fijó una cláusula de 15 millones de dólares. Tanto Inter Miami como Botafogo ofrecieron poco más de la mitad. No alcanza.

Medina viene de hacer un gran año y la idea de Diego Martínez es contar con él para armar su mediocampo, compitiendo con jugadores como Equi Fernández, Pol Fernández, Ezequiel Bullaude, Jorman Campuzano, entre otros.

Los números de Cristian Medina en Boca

Desde su debut oficial en 2020, el nacido en Moreno lleva 130 partidos jugados con la camiseta del Xeneize. Hasta el momento, marcó 6 goles y dio 8 asistencias. En su mayoría, estos aportes de gol se dieron en el último año, donde se vio la mejor versión del jugador, que tuvo mucha continuidad.