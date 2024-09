Si bien Boca contrató varios jugadores, lo más destacado estuvo por el lado de las ventas millonarias que concretó. Equi Fernández a Al Qadsiah de Arabia Saudita y Aaron Anselmino al Chelsea son las ya conocidas y se le puede sumar la de Cristian Medina si se confirma su salida al Fenerbahçe de Turquía. Pero, en las últimas horas, se confirmó que hubo un fuerte ofrecimiento por otra figura del equipo de Diego Martínez: Kevin Zenón.

Es uno de los mejores jugadores del Xeneize en 2024. Llegó a comienzos de año luego de largas negociaciones con Unión de Santa Fe y le ha dado grandes réditos a Diego Martínez. Rápidamente, se ganó el cariño de los hinchas y fue tan grande su evolución que llegó a la Selección Argentina (jugó con la Sub 23 los Juegos Olímpicos de París 2024).

Kevin Zenón, figura de Boca (Prensa Boca).

Ante este panorama, es normal que desde Europa empiecen a verlo con buenos ojos. Y ahora quedó confirmado que ya hubo una primera oferta formal para llevárselo. Boca rechazó esa propuesta, algo que advirtió el presidente Juan Román Riquelme en una entrevista con Flavio Azzaro y Andrés Ducatenzeiler en El Loco y El Cuerdo.

Los detalles de la propuesta que Boca rechazó por Kevin Zenón

Fue Azzaro quien consultó si Boca había rechazado una oferta desde Alemania por Kevin Zenón. Riquelme respondió afirmativamente, advirtiendo también que hubo múltiples ofrecimientos por varios futbolistas del actual plantel.

A partir de esto, trascendió el club que ofertó y las cifras. Según el periodista César Luis Merlo, el Hoffenheim de la Bundesliga alemana le hizo llegar a Boca una propuesta formal de 18 millones de dólares, incluyendo variables. La respuesta de Riquelme y el Consejo de Fútbol fue negativa.

Hoffenheim buscó a Zenón, pero Boca rechazó la oferta que hicieron (X @CLMerlo).

No hubo mayores precisiones de parte del presidente del club azul y oro sobre el porqué rechazaron esta propuesta. De todas maneras, ante las salidas ya conocidas de Equi Fernández y Aaron Anselmino, desde la institución buscaron retener a todas sus figuras. Por esto también se dificultaron las negociaciones entre Medina y Fenerbahçe.

Una posible salida de Zenón hubiese complicado los planes de Diego Martínez para el segundo semestre. Es que, hoy por hoy, el ex Unión no tiene un reemplazante natural y es una figura indispensable para el entrenador. No obstante, a futuro, es una fuerte advertencia para Boca, ya que en enero pueden volver a la carga.

¿Cuál es la cláusula de Kevin Zenón en Boca?

La cláusula de rescisión de Kevin Zenón en Boca es de 15 millones de dólares. Sin embargo, hay un detalle y es que, en los últimos días de mercado, dicho monto aumenta hasta los 20 millones de dólares, según pudo averiguar BOLAVIP. Para el próximo mercado, la situación será similar: 15 millones en los primeros días y, para los últimos días de enero, será de 20 millones.