La reacción de Boca con Miguel Borja tras su llegada a Cruz Azul en este mercado de pases

Lo que podía convertirse en un polémico traspaso, quedó en la nada. Luego de la confirmación de que Miguel Borja será nuevo jugador de Cruz Azul, la pequeña chance que tenía Boca de incorporarlo se esfumó rápidamente. Sin embargo, en Casa Amarilla tienen una postura más que contundente sobre lo hecho por el colombiano que transita sus últimas días con contrato en River.

Después de haber cumplido la totalidad de su vínculo y debido a que Marcelo Gallardo no lo iba a tener en cuenta de cara a la próxima temporada, el Colibrí queda en agente libre a fin de año y es por eso que no renovó con el Millonario. Con ese panorama en mente, existió la oportunidad de que arribe al Xeneize pero se metió el elenco mexicano y selló el acuerdo en muy pocos días.

Lo cierto es que puertas adentro creen que Borja usó a Boca. Con una clara intención de conseguir una mejor oferta salarial, en Casa Amarilla sostienen que el colombiano coqueteó con vestir la camiseta azul y oro y así meter de lleno su nombre en el mercado. En ese sentido, acusan que fue parte de una estrategia que tenía como desenlace final emigrar a Cruz Azul de México.

Miguel Borja será futbolista de la Máquina Cementera.

Cabe recordar que a Boca le pidió cobrar más dinero que en River, lo que significa un contrato realmente muy elevado para el fútbol argentino. Tan grande era el contrato que solicitó, que si el Xeneize cumplía sus pretensiones iba a ser un sueldo más alto que Leandro Paredes y Edinson Cavani, que son los futbolistas mejores pagos del plantel actual del conjunto de la ribera.

Cabe recordar que Borja es del gusto de Juan Román Riquelme desde hace años, a tal punto que quiso contratarlo en reiteradas oportunidades pero en ninguna lo hizo con éxito. Luego, el atacante se convirtió en jugador de River y la chance se esfumó hasta esta última semana, pero que derivó en emigrar con destino hacia México para vestir la icónica casaca azulada.

Miguel Borja, delantero colombiano de River en un duelo ante Boca en La Bombonera. (Getty Images)

De esta manera, desde las oficinas de La Bombonera tienen una postura tajante con lo hecho por Borja en los últimos días, desde que coqueteó con “no cerrar las puertas” a un posible arribo a Boca en este mercado de pases. Es por ese motivo que, a raíz de este desenlace, en el Xeneize creen que el ex River utilizó a Boca para conseguir una mejor oferta que lo satisfaga en lo personal.

