La recuperación de Rodrigo Battaglia demorará más de lo esperado y Boca podrá sumar otro refuerzo

El comienzo de la temporada para Boca Juniors inició con una victoria e importantes movimientos en el mercado de pases. Mientras llegan los primeros refuerzos, Claudio Úbeda también debe prepararse para trabajar con un puñado de ausencias importantes por lesión.

Rodrigo Battaglia es uno de los jugadores que no están a disposición de Sifón y el que más tardará en regresar a las canchas. El volante, de buenas presentaciones con la camiseta azul y oro, sufre una tendinitis en el tendón de Aquiles y requerirá una cirugía, tal como lo confirmó el DT.

El jugador proveniente de Atlético Mineiro pasará por el quirófano este lunes y luego atravesará una extensa etapa de recuperación para volver a estar a disposición del cuerpo técnico de Boca. Su regreso tomará más tiempo de lo esperado.

Es que Diego Monroig adelantó en ESPN que Battaglia estará afuera de las canchas al menos por los próximos 8 o 9 meses. Así, el volante tiene buenas posibilidades de perderse toda la temporada, con una posible ventana de retorno para los últimos dos meses de competencias, si la rehabilitación y la puesta a punto lo acompañan.

La baja confirmada de Battaglia aceleró las negociaciones de Boca con Estudiantes para que Santiago Ascacibar pueda sumarse al plantel. Si bien el Ruso ya forma parte del equipo de Úbeda, el Xeneize también tendrá la oportunidad de incorporar a alguien más.

La gravedad de la lesión de Battaglia y el tiempo que será baja le permite, por reglamento, al club de la Ribera sumar a otro refuerzo, a pesar de que el mercado de pases finalizó este martes. Con tiempo, la dirigencia trabajará en esta oportunidad.

