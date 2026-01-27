La confesión de Santiago Ascacibar en la presentación como jugador de Boca: “A River no quería ir”

Llegó el día. Después de varias idas y vueltas, Santiago Ascacíbar fue oficializado y presentado formalmente como refuerzo de Boca, club al que llegó por su fanatismo desde pequeño. Pero no solo fueron los de azul y oro los que quisieron contratarlo, sino que también River estuvo en el medio.

Sí, como cientas novelas de verano, el Millonario y el Xeneize se disputaron a un futbolista. En esta oportunidad, fueron los de Brandsen 805 los que resultaron victoriosos. Y el propio futbolista, durante su presentación, comentó por qué razón desestimó la chance de jugar bajo las órdenes de Marcelo Gallardo.

“A River no quería ir. Fue lo que le planteé a mis agentes, porque quería jugar en Boca“, exclamó. Pero no quedó allí, ya que destacó que “siempre uno sueña, anhela cosas. Estaba en mi sueño desde chiquito poder vestir esta camiseta“. Además, agregó: “Hoy poder cumplirlo me llena de felicidad, para mi familia también. Ahora, a agarrar esta oportunidad linda que te da este club, que es inmenso”.

Más allá de la revelación que hizo, el ex Stuttgart se encargó de contarle a los presentes cómo se encontraba desde lo anímico por su nueva oportunidad, además de que llenó de elogios a la institución: “Una alegría enorme. Contento, agradecido por la gente. Desde el primer día me marcan dónde estoy, dónde vine y lo que hay que saber de este club, que uno tiene que estar a la altura“, soltó.

Ascacíbar le dijo que no a River en diciembre

Mientras Estudiantes seguía en plena competencia en el Clausura 2025, y River ya había quedado eliminado por Racing en los octavos de final, Marcelo Gallardo comenzó a mover los hilos para cerrar refuerzos de cara al 2026, y el primer interesado fue Santiago Ascacíbar.

Pese a que hubo ofertas, negociaciones y charlas concretas, Ascacíbar terminó desestimando el interés de River y rechazó jugar para el club de Núñez. Semanas más tarde, se confirmó su arribo a Boca.

Boca fue por Ascacibar ante la lesión de Rodrigo Battaglia

El volante con pasado en Atlético Mineiro se encuentra con tendinitis en su tendón de Aquiles. Debido a la molestia que sufre en la zona y las consecuencias que puede sufrir si no se trata de manera acorde, en Boca no descartan que Battaglia pase por el quirófano y se someta a una reconstrucción de todo el tendón.

En caso de darse esta operación, el portador de la 6 de Boca tendrá entre 6 y 8 meses de recuperación hasta volver a las canchas. Por ese motivo, el Xeneize activó negociaciones y cerró a Ascacibar, ya que Claudio Úbeda y Juan Román Riquelme buscan un mediocampo con muchas variantes debido a las múltiples competencias.

