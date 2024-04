Boca se quedó con el Superclásico en la provincia de Córdoba. A pesar de la polémica que se generó por un supuesto gol de River, el cual no terminó siendo convalidado por el árbitro Yael Falcón Pérez, los dirigidos por Diego Martínez lograron festejar junto a su gente.

Previo a lo que fue la gran alegría de los boquenses, durante la semana se generó una enorme incertidumbre por la situación de Nicolás Valentini, a quien citaron para el compromiso en el estadio Mario Alberto Kempes más allá de que Juan Román Riquelme le pidió a Martínez que no le dé más minutos hasta que no resuelva su situación contractual.

Finalizado el compromiso en la capital cordobesa, a Valentini se lo pudo observar junto a toda la delegación del Xeneize celebrando dentro del vestuario. A pesar de que no juegue por una orden dirigencial, el defensor central continúa entrenándose junto al resto de los futbolistas y bajo las órdenes del ex entrenador de Tigre.

Con el rostro repleto de felicidad por lo que significó haberse quedado con el Superclásico y así estirar la paternidad azul y oro por sobre River a 6 partidos, el zaguero central que es buscado por Inter de Milán pudo vivir desde adentro lo que fueron todos los detalles. ¿Esto lo ayudará a cambiar su opinión y prologar su contrato con Boca?

La situación de Nicolás Valentini

El defensor central es uno de los jugadores de Boca cuyos contrato finaliza a fin de este año, y es por eso que la dirigencia se puso en contacto con su representación para extender el vínculo, pero tras varias reuniones no llegaron a un acuerdo, por lo que podría irse con el pase en su poder.

En las últimas horas, salió a la luz la noticia de que a pesar de que el Xeneize había aceptado las condiciones del defensor central para renovar su contrato, finalmente Valentini decidió rechazar la propuesta y pidió ser transferido en el próximo mercado de pases al fútbol europeo.

El defensor central que en la última fecha FIFA fue convocado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina, tiene el deseo de emigrar en el próximo mercado de pases al fútbol europeo, ya que considera que está en el mejor momento de su carrera y quiere dejarle dinero al club en vez de irse en libertad en diciembre.

Debido a todo esto, la dirigencia de Boca tomó la decisión de colgar al jugador y que no vuelva a jugar hasta que no arregle su situación contractual. Cabe destacar que en esta temporada ya pasó lo mismo con Marcelo Weigandt, quien tampoco quería extender su contrato, hasta que llegaron a un acuerdo para renovar y ser cedido a préstamo al Inter Miami.

El representante de Valentini habló de su situación

Después que trascendiera que Nicolás Valentini no había llegado a un acuerdo para renovar su vínculo con Boca, su representante Maximiliano Pra explicó por qué no se había aceptado la oferta que acercó el club. “Seguimos totalmente abiertos a renovar. Simplemente, no aceptamos la oferta que nos hicieron. Intereses de clubes hay un montón por Nico. Pero sin saber qué condiciones de venta quiere Boca es imposible acercarlas”, dijo.