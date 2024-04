La no renovación de Nicolás Valentini y la decisión de no utilizarlo hasta que se resuelva la situación sacudió los últimos días del Mundo Boca. Las partes no se pusieron de acuerdo con los números y, si bien ninguna de las partes salió a hablar de cifras, Óscar Ruggeri se encargó de decir cuánto está percibiendo el zaguero.

“Vamos a decir todo. Vamos a decir la plata que ganaba el pibe…“, arrancó diciendo el cabezón cuando se tocaba el tema en ESPN F90. Finalmente, terminó dando el número luego de un cruce con uno de sus compañeros: “Decí cuánta plata es, ¡ni la nafta paga! Era ridículo, 250 mil pesos o 300 mil“.

Por su parte, Marcelo Sottile dio detalles sobre las negociaciones entre el club y el jugador: “Valentini consideraba que cobraba un sueldo irrisorio para un futbolista de Boca. En septiembre hubo una primera charla, le hicieron una oferta, el jugador la rechazó e hizo una contraoferta. Nunca hubo respuesta y no se habló más del tema”.

“Ahora en marzo, se reactiva la situación porque el jugador fue citado a la Selección Mayor. Boca quiso aceptar lo que el defensor propuso en septiembre del año pasado y la respuesta fue negativa”, concluyó.

Boca colgará a Valentini hasta que se resuelva la situación

Según reveló el periodista Augusto César, puertas adentro del club de la Ribera hay enojo con Valentini debido a que Boca había aceptado todas las exigencias planteadas por el jugador y a último momento decidió rechazar las negociaciones actuales, además de pedir que lo traspasen cuando el mercado vuelva a abrirse, ya que siente que está en un momento en el que puede saltar a Europa.

Tras esta postura del zurdo de 22 años, en Boca tomaron una contundente decisión. El periodista de ESPN amplió que, si el futbolista no desea renovar, será colgado hasta que se vaya del club, ya sea traspasado a mediados de año o libre en diciembre. El jornalista César Merlo amplió que esta determinación fue dada por el Consejo del Fútbol y se la hicieron llegar a Diego Martínez.

¿Qué otras renovaciones son prioritarias en Boca?

Con el colapso en el acuerdo al que se había llegado con Nicolás Valentini, a Boca le quedan otras tres renovaciones prioritarias por concretar. Según había adelantado el periodista Augusto César en ESPN, los futbolistas que con los que el club quiere seguir contando en 2025 son Edinson Cavani, Luis Advíncula y Pol Fernández.