A cinco días de la final de la Libertadores ante Fluminense, en Boca se pusieron en marcha los preparativos para el encuentro que se desarrollará en el Maracaná el próximo 4 de noviembre. Repasá acá lo más importante en el último lunes en el Xeneize previo al cruce que podría darle la séptima.

El primer entrenamiento con la final por delante

Luego de haber tenido el domingo libre tras el empate ante Estudiante en La Bombonera, el plantel de Boca retomó a las prácticas ya solamente con la final de la Libertadores por delante. En las redes sociales del Xeneize postearon imágenes del entrenamiento, en donde en paralelo le hicieron un guiño a Diego Armando Maradona por su cumpleaños número 63, en donde pusieron la canción “Live is life” en el compilado que resumía la práctica boquense.

El sorpresivo guiño de Juanfer Quintero para Boca de cara a la final

En diálogo con D-Sports, a Juanfer le preguntaron por quién alentaría en la final entre los de Jorge Almirón y los cariocas, y si bien no respondió a la consulta, sí dejó un contundente análisis en donde soltó: “La verdad, como hincha del buen fútbol yo le deseo lo mejor (a Boca). Siempre desde el lado del respeto a la historia de los clubes, y la tiene; por eso hoy en día está en la final. En la serie de penales ante ellos, nosotros (Racing) no concretamos y bueno, por eso son dignos merecedores y eso se le respeta a todos”.

Además, palpitó la final de una manera particular, dejando un mensaje claro para el Xeneize: “Quiero que sea una linda final para los hinchas del fútbol y que gane el mejor, los dos tienen el mérito y hay que respetarlo. Un club grande como lo es Boca en una final de Libertadores es muy bueno para el fútbol argentino”.

Revelaron porqué Almirón puso suplentes ante Estudiantes

Este lunes, a cinco días del partido con Fluminense y habiendo transcurrido 48 horas del empate frente a Estudiantes, el periodista Diego Monroig dio a conocer lo que Almirón les dijo a los jugadores a la hora de decidir que no estarían ante el Pincha y que serían guardados para la final. En concreto, el jornalista informó que el DT le expresó a los titulares que no jugarían con una contundente frase: “ No me perdonaría en la vida si alguno se lesiona por culpa de este partido “.

Los futbolistas y todos en Boca puertas adentro estuvieron de acuerdo con la decisión de último momento de Jorge Almirón de cambiar de planes. Además, el equipo terminó consiguiendo un empate teniendo en cuenta que Estudiantes utilizó a su XI de gala. De hecho, el único de los titulares que tuvo minutos con el club platense fue Valentín Barco, quien venía sin sumar minutos en el clásico ante Racing y el DT consideró que era necesaria su presencia durante un rato del encuentro.

El video del cruce entre el Colo Barco y Corcho Rodríguez

Durante el Boca – Estudiantes, se dio un fuerte cruce entre el volante xeneize y el del Pincha. El mismo no se había visto en la transmisión oficial, pero en las últimas horas mostraron una imagen exclusiva del hecho. Allí, primero se vio como el ex Banfield aplicó un pisotón contra Barco, quien automáticamente después fue a buscarlo y arremetió con una traba desde atrás. Esto terminó con la tarjeta amarilla para el Colo y con la salida del campo del “Corcho” por lesión.

El motivo por el que Boca podría enfrentar al Inter Miami de Messi

Además de competir en la última edición del Mundial de Clubes tal como lo conocemos, antes de cambiar al formato de 32 equipos, el equipo de Jorge Almirón también podría asegurarse su lugar en el próximo torneo que organizarán CONMEBOL y CONCACAF si es que se alza con la Copa Libertadores este sábado en Río.

Las dos entidades que coordinan el fútbol en el continente se pusieron de acuerdo para reeditar la Copa Interamericana a 25 años de su descontinuación en 1998 y, si bien no se oficializó la reglamentación de la competencia, ya se adelantaron detalles del certamen a través de un comunicado.

“CONMEBOL y Concacaf también organizarán una competición centralizada de clubes estilo «final four» en la que participarán los mejores clubes de las respectivas confederaciones. Los cuatro equipos (dos de cada confederación) participantes se clasificarán a través de las competiciones de clubes existentes de CONMEBOL y Concacaf y las dos confederaciones están trabajando para que la primera edición de este torneo se juegue en 2024”, dice el texto publicado por la casa madre del fútbol sudamericano a principios de 2023.

A la espera de la confirmación de los entes organizadores, medios como Olé y Doble Amarilla anticiparon que la llegada de Lionel Messi a la MLS motivaron a las autoridades a revivir la vieja Copa Interamericana para que el astro tuviera la posibilidad de coincidir con clubes sudamericanos en una competencia internacional.

Tras conocerse que el torneo se llevará a cabo en formato de “final four”, los equipos que ya estarían clasificados a la nueva-vieja competencia serían el campeón de la Leagues Cup (Inter Miami), el ganador de la Concachampions (León de México), el reciente campeón de la CONMEBOL Sudamericana (LDU Quito) y el equipo que se alce con el título de la CONMEBOL Libertadores este sábado en el Maracaná (Boca o Fluminense).