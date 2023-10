Figura actual de Racing, a quien Boca enfrentó y eliminó en cuartos de final de esta CONMEBOL Libertadores, y sobre todo, verdugo del Xeneize en la final contra River en la edición del 2018 del certamen, Juan Fernando Quintero ha sido un nombre reconocido en la historia reciente de la copa internacional, más aún en referencia a lo que respecta a rivales del club de la Ribera.

A días de una nueva final de Libertadores a nivel continental en donde Boca y Fluminense se verán las caras este sábado 4 de noviembre en el Maracaná, Quintero dio su análisis sobre el cruce entre ambos equipos y dejó una particular frase, más aún teniendo en cuenta su vínculo cercano al eterno rival xeneize.

En diálogo con D-Sports, a Juanfer le preguntaron por quién alentaría en la final entre los de Jorge Almirón y los cariocas, y si bien no respondió a la consulta, sí dejó un contundente análisis en donde soltó: “La verdad, como hincha del buen fútbol yo le deseo lo mejor (a Boca). Siempre desde el lado del respeto a la historia de los clubes, y la tiene; por eso hoy en día está en la final. En la serie de penales ante ellos, nosotros (Racing) no concretamos y bueno, por eso son dignos merecedores y eso se le respeta a todos”.

Además, palpitó la final de una manera particular, dejando un mensaje claro para el Xeneize: “Quiero que sea una linda final para los hinchas del fútbol y que gane el mejor, los dos tienen el mérito y hay que respetarlo. Un club grande como lo es Boca en una final de Libertadores es muy bueno para el fútbol argentino”.

De esta manera, y pese a dejar cierta cautela en sus declaraciones, Juanfer Quintero dejó un buen gesto para Boca de cara a la final de la Libertadores a pesar de haber estado en la vereda riverplatense y de haber sido parte de las filas millonarias en la final superclásica del 2018, teniendo allí incluso un desempeño ponderante anotando uno de los tres goles de River en el Santiago Bernabéu que dio a los de Marcelo Gallardo como campeones de aquella Libertadores ante Boca.

Quintero le cerró las puertas definitivamente a River

En diálogo con D-Sports, Juanfer también fue claro al afirmar que no regresará a River en lo que resta de su carrera, ya que es “un ciclo cumplido”. “Dejé excelentes amistades, amigos y hermanos. Soy un hincha más. Siempre voy a estar ligado por toda la historia que hemos hecho, no sé si en un futuro estaré en otra posición, saben lo que di como jugador y como ser humano. Eso seguramente me deja las puertas abiertas en un futuro”, sentenció.

¿Cómo le fue a Juanfer Quintero ante Boca?

Entre River y Racing, el colombiano enfrentó a Boca en ocho ocasiones, en donde ganó 3 partidos (incluida aquella final de Libertadores en 2018), empató tres encuentros (incluyendo la ida y vuelta de los cuartos de esta copa) y cayó en dos oportunidades. Por lesiones o suplencias, se perdió cinco partidos ante el Xeneize, todos ellos con el cuadro de Núñez. A nivel individual, Juanfer lleva un gol y una asistencia frente al club de la Ribera.