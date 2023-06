En el día posterior a la emotiva despedida de Riquelme, en Boca empiezan a pensar en lo que será el duelo ante Monagas de la Copa Libertadores. Por eso, este lunes se dio un mix de novedades entre la resaca de la fiesta que honró a Román y lo que se viene inminentemente en Brandsen 805. Enterate de todo acá.

Messi se calzó la indumentaria de Boca

Desde la previa a la despedida se vieron imágenes del vestidor en La Bombonera y una particularidad llamó la atención: Riquelme repartió ojotas de Boca para todos sus invitados. Antes de salir a la cancha, a Lionel se lo vio con el calzado a un lado al igual que el resto de sus compañeros, pero finalizado el cotejo en Brandsen 805 se dio la foto más esperada: el utilero Matías Capella se tomó una instantánea con el capitán de la Albiceleste cuando estaba usando las famosas ojotas de Adidas y la captura generó caos en redes sociales.

Caso contrario fue el de Pablo Aimar, quien se rehusó a ponerse las chancletas y bromeó con esa situación. “Me trajeron las ojotas pero hoy me ducho con los botines”, soltó el Payaso, muy identificado con River, cuando la periodista Sofía Martínez le preguntó si se iba a vestir de azul y oro. Una de las perlitas de la jornada en La Bombonera.

Pergolini y una filosa crítica a Riquelme por el homenaje a Maradona

El discurso final que Riquelme dio en su despedida, el cual emocionó a televidentes y espectadores, tuvo su pico en la histórica mención que Román le hizo a Diego Armando Maradona. De hecho, JR10 se quitó su camiseta y se puso una de Boca con el apellido de Pelusa en la espalda. “Mi ídolo de chico”, expresó el actual vicepresidente del Xeneize para referirse a Diego a casi tres años de su fallecimiento.

No obstante, no faltaron aquellos que aprovecharon la oportunidad para criticar a Riquelme por el homenaje a Maradona. Uno de ellos fue Mario Pergolini, que ironizó sobre la situación en redes sociales. “Que yo recuerde no estaba ningún dirigente cuando D10 (Maradona) vino por última vez a Boca. Raro como se reescriben las cosas”, posteó el exvicepresidente del Xeneize a través de sus stories en Instagram.

Curiosamente, uno de los dirigentes del club de La Ribera en aquel momento era Mario Pergolini. Este detalle no pasó desapercibido en Twitter, donde compartieron el posteo del periodista adjudicándole la culpa por no haber bajado al campo de juego para recibir a Diego la última vez que pisó La Bombonera. Un ida y vuelta de nunca acabar.

Confirmada la lesión de Benedetto

El pasado jueves en Mendoza, Boca sufrió una durísima derrota ante Godoy Cruz en donde el equipo de Jorge Almirón cayó por 4 a 0 y dejó una desdibujada imagen respecto al rendimiento individual y colectivo.

Allí, uno de los futbolistas que no completó una buena jornada fue Darío Benedetto. Pese a haber convertido un gol agónico la jornada anterior ante Lanús, el Pipa lleva solo tres gritos en 17 encuentros esta temporada y su nivel mantiene consternados a los hinchas de Boca.

Como si fuera poco, las lesiones y complicaciones físicas le impiden obtener regularidad, algo que nuevamente sucedió en la mencionada caída contra Godoy Cruz, en donde Benedetto tuvo que salir del campo en el entretiempo por un problema en su rodilla.

Y si bien parecía que no iba a ser una cuestión de gravedad para el Xeneize al no haberse constatado un parte médico de parte del club, se supo que Benedetto posee una acumulación de líquido en la zona lesionada y por eso, no se ha entrenado a la par del grupo desde aquel encuentro en Mendoza. Su evolución y evaluación será día a día y se lo considera casi descartado para el duelo ante Monagas de este jueves por la Copa Libertadores.

Almirón considera prescindible a Roncaglia

La derrota por goleada ante Godoy Cruz ya empieza a quedar en el horizonte para Boca y por eso, Jorge Almirón busca dar vuelta la página rápidamente y revertir esa contundente caída en Mendoza desde el próximo partido, el cual se dará este jueves en La Bombonera ante Monagas por la Copa Libertadores.

Para superar la adversidad rápidamente y de manera definitiva, el DT de Boca evalúa hacer varios cambios respecto al último partido pensando no solo en el duelo copero frente al conjunto venezolano, sino que incluso ya planea hacer variantes fijas y, sobre todo, ya optó por prescindir permanentemente de la titularidad de un futbolista que se encuentra en bajo nivel.

En concreto, el periodista Augusto César reveló que, por sus rendimientos constantes por debajo de lo pretendido, Almirón tiene a cuatro futbolistas bajo la lupa en donde se encuentran, entre estos Pol Fernández y Facundo Roncaglia. Sobre este último, inclusive, el jornalista informó que el entrenador xeneize fue todavía más duro.

En ESPN, el cronista contó que Almirón ve que “va a costar que Roncaglia vuelva a ser titular“, ya que al margen de sus actuaciones y los cuestionamientos de los hinchas de Boca hacia el defensor de 36 años, las recuperaciones de Bruno Valdez y Marcos Rojo, más la vigencia de Nicolás Figal y la presencia de Aaron Anselmino y Nicolás Valentini desde inferiores, confirman que, salvo un imponderable como lesiones o suspensiones, el ex Valencia y Limassol de Chipre no volverá a la titularidad en el Xeneize.

San Lorenzo va por Izquierdoz

Tras la sorpresiva salida de Andrés Vombergar al fútbol de los Emiratos Árabes Unidos, Matías Caruzzo habló del mercado de pases que se viene para San Lorenzo y confirmó que los cañones del club apuntan a un ex Boca que se fue muy mal de la Ribera.

Destacando que, por el momento, este es el único pedido de Rubén Insua para lo que se viene, el director deportivo del Ciclón confirmó que comenzarán a negociar con el jugador que está en Europa para darle jerarquía a la defensa del equipo.

Ante la inminente partida de Gattoni al Sevilla de España, Insua quiere un nombre de jerarquía para el fondo y por esto le pidió a la dirigencia que hagan lo posible por cerrar la incorporación de Carlos Izquierdoz en este mercado de pases.

Con 34 años de edad, el Cali actualmente es una alternativa en el Sporting Gijón que milita en la Segunda División del fútbol español y a pese a que disputó 35 partidos podría buscar una salida del club ya que no cuenta con los minutos que buscaba.

Pese a que buscaría salir del Gijón en la próxima temporada, Caruzzo tendrá una difícil tarea debido a que debería convencer al defensor de retornar al fútbol argentino cuándo su idea principal era terminar su carrera en el extranjera.