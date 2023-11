Miércoles 1 de noviembre. Boca parte rumbo a Brasil a falta de 3 días para la final de la CONMEBOL Libertadores. El Xeneize tuvo su último entrenamiento en Buenos Aires y aterrizará en Río de Janeiro por la tarde. La cuenta regresiva, cada vez más cerca de llegar a su fin.

Jorge Almirón continúa haciendo ensayos tratando de definir el equipo, teniendo en cuenta que las prácticas en Brasil serán a puertas abiertas. Por otra parte, Germán Cano habló en conferencia de prensa palpitando el encuentro. A continuación, las últimas novedades del club de la Ribera.

¡Hasta el Changuito Zeballos! Boca se va a Brasil con la delegación completa

Boca llegará a Brasil con todo el plantel profesional. Sí, los 31 jugadores que componen al grupo de trabajo con el que Jorge Almirón intentará quedar en la rica historia azul y oro.

A lo largo de las últimas horas, se había mencionado que Zeballos no viajaría hacia Rio de Janeiro para estar junto a sus compañeros, ya que no darían los tiempos para que la zona intervenida pudiera desinflamarse. Sin embargo, Almirón lo incluyó en la lista de convocados, al igual que ocurrió con Marcos Rojo , que no podrá jugar porque fue expulsado frente a Palmeiras, en la semifinal que se disputó en Allianz Parque.

Cano habló en conferencia de prensa

El goleador del certamen palpitó la gran final contra el Xeneize. Allí tocó varios temas como su encuentro con Juan Román Riquelme, la dificultad del partido que se viene y la posibilidad de consagrarse campeón de la CONMEBOL Libertadores.

Sobre Riquelme, soltó: “Román es una persona muy humilde, muy transparente. Estuvimos hablando de Boca, de la Selección, que él a fin de año tiene las elecciones en el club. Fueron momentos lindos que van a quedar marcados en mi corazón, no lo conocía y sé lo que significa en el Mundo Boca su nombre. Siempre estaré agradecido”.

En Brasil venden merchandising de Fluminense campeón

Bolavip, que ya recorre las calles de la metrópoli en la que se llevará a cabo el partido entre el Boca de Jorge Almirón y el elenco de Fernando Diniz, pudo comprobar la comercialización de algunos elementos que ya tienen impreso el ”Campeao Libertadores” con los colores bordó, verde y blanco de la institución carioca.

Si bien en Argentina este tipo de prácticas están vistas como contraproducentes porque se considera que repele la suerte, en Brasil es algo absolutamente frecuente. De hecho, para los equipos argentinos se suele utilizar como incentivo de cara a encuentros de igual o similar magnitud al que disputará el Xeneize en el Estadio Maracaná el próximo sábado cuatro de noviembre.