En más de una ocasión, Boca coqueteó con su retorno, al igual que el propio futbolista dejó en claro que le gustaría pegar la vuelta. Sin embargo, fue algo que nunca ocurrió. Pese a ello, el hincha sigue extrañándolo y le recuerda los goles que le anotó a River. Sobre todo en fechas como las actuales, donde el Superclásico está a la vuelta de la esquina.

Juan Román Riquelme mantiene diálogo cotidianamente con Gary Medel, algo que confesó el chileno. Y antes de quedar en libertad de acción (su contrato caducaba el 31 de diciembre de este año), el ex Boca renovará su vínculo con Vasco da Gama.

Hace algunos meses, Medel le confesó a Radio Mitre que “aquí en Vasco estoy súper feliz, la gente también me quiere mucho. Me queda contrato hasta diciembre pero ojalá pueda alargarlo un poco más“. Y ahora le confirmó a Globo que “quiero seguir renovando, la situación depende de mí. Si me va bien en el campo, si mi rendimiento es alto. Vasco necesita jugadores de gran nivel. Y eso depende de mí” .

Sin duda alguna, es una pésima noticia para Riquelme y todos los hinchas de Boca que soñaban con la vuelta del Pitbull, quien tiene 36 años. Pero está decidido a quedarse en Rio de Janeiro, ya que también aseguró que “me estoy dedicando 100% al club, a seguir creciendo, para que la afición gane algo importante. Sé que hace mucho tiempo que no ganan nada. Espero poder lograrlo”.

Los números de Gary Medel en Boca

Gary Medel llegó a Boca a mediados de 2009, procedente de Universidad Católica en un préstamo con cargo de 300 mil dólares y una opción de compra de 2.5 millones que más adelante se haría efectiva. En total, disputó 48 partidos oficiales con el club, marcó 7 goles y entregó una asistencia; aunque las virtudes que quedaron en el recuerdo de los hinchas no se midan en estadísticas y hayan estado vinculadas a la entrega para disputar cada pelota.

Lo que había dicho Gary Medel de su posible retorno a Boca

En enero de este año, Gary Medel dialogó con Radio Mitre y confesó su diálogo constante con el presidente de Boca, pero también explicó por qué no retornó: “Hablo bastante con Román, estamos en contacto siempre“, indicó. Y añadió que “estoy agradecido con el hincha de Boca que siempre me aprecia, me dice cosas bonitas pero se ve difícil“.