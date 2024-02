No fue un buen Superclásico para Cristian Lema. El partido le costó, pegó de más, se vio superado en muchas jugadas, se cruzó con González Pirez, Paulo Díaz y con Franco Armani, a quien esperó en el túnel una vez que terminó el encuentro. Fue la primera vez que Lema visitó el Monumental con la camiseta de Boca y eso pudo jugarle una mala pasada ya que a lo largo de su trayectoria no se caracterizó por ser un futbolista conflictivo.

El cruce con los hinchas de River

Una vez finalizado el partido, algunos hinchas de River estaban ubicados estratégicamente en un sector en el que podían ver como los jugadores de Boca pasaban con rumbo al vestuario y allí los insultaban, una conducta reprochable. Cuando estaba por pasar Lema, los hinchas empezaron a insultarlo y el marcador central les devolvió el insulto y tiró un manotazo al sector donde estaba la cámara.

Un futbolista con la trayectoria de Cristian Lema tendría que tener la sabiduría para no entrar en esas provocaciones y ni siquiera mirar a quienes cobardemente insultan desde un lugar donde no pueden ser alcanzados. Lamentablemente, en el fútbol argentino pareciera ser parte del folklore el poder insultar libremente a quien sea en el lugar que sea y en esta oportunidad los hinchas de River lo hicieron con Lema, que no respondió de la mejor manera.

¿Qué dijo Paulo Díaz sobre Lema?

Una vez que terminó el Superclásico, Paulo Díaz tuvo duras palabras para con Cristian Lema en diálogo con ESPN: “Ahora que está acá en Boca cree que puede hablar, porque cuando estaba en Lanús no hablaba nunca y ahora que está en Boca cree que puede venir a guapear”.

El video de Lema contra los hinchas de River