A Boca se le viene el encuentro ante Racing por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores en donde se dará uno de los partidos más importantes del año y a su vez inicia en la Ribera el momento más importante del año al entrar en la etapa definitiva del certamen internacional, de la Copa Argentina y se está desarrollando un campeonato local con Jorge Almirón de entrenador desde el primer momento del mismo.

Por la importancia de que tiene este semestre y sobre todo el partido ante Racing que se disputará este miércoles a las 21:30 en La Bombonera (transmisión de Telefé y Star +), el entrenador no quiere dar ventajas de ningún tipo y por eso no ensayó un entrenamiento táctico en la previa del partido para no revelar a su XI inicial.

De hecho, en las últimas horas revelaron en ESPN que el entrenador sí tiene claro cómo formar en el duelo frente a los de Fernando Gago pero aún no se los comunicó a todos los jugadores, sino que a algunos futbolistas puntuales sí les confirmó su titularidad pero bajo un escricto pedido que debe respetarse a rajatabla.

Según informó el periodista Martín Costa en F12, “los jugadores tienen prohibido hasta contarle a sus familiares que van a ser titulares“, para mantener así un hermetismo total respecto a lo que será el equipo inicial que saldrá en La Bombonera para recibir a Racing en el partido más importante del año hasta la fecha.

Pese a esto, puede esbozarse un posible XI en donde Sergio Romero irá al arco, la defensa podría estar formada por Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marcos Rojo y Frank Fabra, una zona de medios con las presencias de Cristian Medina, Pol Fernández y Equi Fernández y finalmente un ataque conformado por Luis Advíncula, Edinson Cavani (si finalmente el entrenamiento que tuvo diferenciado este martes no le trae a Almirón ninguna preocupación) y Valentín Barco.

¿Cómo formará Racing ante Boca por la Copa Libertadores?

Sin una confirmación oficial de parte de Fernando Gago, la Academia iría a La Bombonera de esta manera: Gabriel Arias; Tomás Rubio, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi, Gabriel Rojas; Nicolás Oroz, Anibal Moreno, Jonathan Gómez; Agustín Ojeda, Maximiliano Romero y Gabriel Hauche.

¿Cómo ver Boca – Racing por Copa Libertadores?

Los partidos de ida y vuelta entre Boca Juniors y Racing Club, en el marco de los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores 2023, serán transmitidos en vivo por la plataforma Star+. En Argentina, la ida en La Bombonera también podrá verse por Telefe.