Más allá de que Juan Román Riquelme está enfocado en poder concretar la contratación, a contrarreloj, de Carlos Palacios, también empieza a planificar lo que será el resto del 2024. Claro, Boca tiene grandes objetivos por delante, y el presidente no quiere dejar ningún detalle librado al azar.

A lo largo de las últimas horas, se supo que el mandamás del Xeneize está pensando en lo que serán las renovaciones contractuales de 4 jugadores importantes para Diego Martínez, dado a que hay una docena de futbolistas a los que se les terminará el vínculo el próximo 31 de diciembre. Pero dos de ellos no correrían con la misma suerte: Darío Benedetto y Pol Fernández.

Según reportó Planeta Boca Juniors, la prioridad dirigencial estará puesta en acercar las partes con Luis Advíncula, Sergio Romero, Equi Fernández y Nicolás Figal. Pese a que el ex Rosario Central y el Pipa Benedetto son de los más elogiados por Riquelme, todavía no tienen el futuro asegurado, por lo que ya empieza a especularse con sus respectivas partidas.

En el caso de no continuar luciendo la camiseta de Boca, sin duda alguna que serán dos golpes muy fuertes para la institución y también para los hinchas, a pesar de que al ex Club América y Elche CF todavía le guardan un poco de cariño. Todo quedará en manos de Juan Román Riquelme quien, hasta el momento, no se expresó al respecto. ¿Se quedarán o armarán las valijas?

Pol Fernández, de amado a odiado por los hinchas de Boca

A pesar de que fue fundamental desde que regresó a la institución, con el correr del tiempo, Pol Fernández comenzó a transitar un camino muy fangoso. Y eso lo llevó a ser ampliamente criticado por los hinchas de Boca, que partido a partido exclaman en las redes sociales que debe irse del club.

Darío Benedetto ya tuvo chances de irse de Boca

A lo largo de los últimos mercados de pases, y casi en una situación similar a la de Pol Fernández, los fanáticos de Boca también dejaron de querer a Darío Benedetto. Hubo momentos claves que marcaron su carrera, como fueron la pelea con Agustín Almendra, una discusión con los dirigentes por diversos premios que no cobró el plantel, el penal fallado ante Corinthians por la CONMEBOL Libertadores y más.

Por las diversas situaciones que le tocó transitar al Pipa, se replanteó la posibilidad de emigrar. Pero solo al exterior y un equipo que no fuera de Sudamérica, ya que de lo contrario colgaría los botines. Hubo propuestas de la MLS, la Liga MX y también de Brasil, pero no lo convencieron.