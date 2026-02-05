Los hinchas de Boca criticaron una decisión de Claudio Úbeda: “Impresentable”

La temporada 2026 arrancó accidentada para Boca a nivel lesiones. Desde el inicio del año futbolístico, el elenco comandado por Claudio Úbeda sufrió las bajas de nueve futbolistas distintos por complicaciones físicas, o bien porque tuvieron que pasar por el quirófano, como es el caso de Rodrigo Battaglia.

Por estas cuestiones, en las redes sociales los hinchas del elenco de la Ribera se mostraron molestos y apuntaron contra la planificación del cuerpo técnico, debido a que el plantel viene entrenando en doble turno a pesar de que la temporada ya inició con el Torneo Apertura.

“¿Hace falta que Boca entrene doble turno cuando ya arrancó el torneo?”, “Úbeda mandó a doble turno, un desgarrado por turno. Impresentable”, “Los preparadores físicos de boca son un desastre”, “No sé puede creer”, “Me bajé de este barco”, “¿Qué hacen en las prácticas?”, fueron algunas de las críticas en las redes sociales.

Esta bronca de los hinchas se generalizó aún más esta semana debido a que el pasado miércoles los futbolistas entrenaron en doble turno y recibieron malas noticias, debido a que en la primera práctica Exequiel Zeballos se desgarró, mientras que en la segunda Ander Herrera sufrió lo mismo.

Pensando en la vuelta de algunos lesionados, dos de estos nueve cuentan con chances de regresar en el duelo contra Vélez, ya que tanto Miguel Merentiel como Edinson Cavani recibieron el alta médica, por lo que están entrenando junto a sus compañeros y pueden ser convocados por Úbeda.

Los 9 lesionados de Boca en 2025

Edinson Cavani – Lumbalgia

Miguel Merentiel – Desgarro en el gemelo

Carlos Palacios – Sinovitis de rodilla derecha

Alan Velasco – Esguince de rodilla izquierda

Rodrigo Battaglia – Tendinopatía insercional del tendón de Aquiles

Milton Giménez – Pubalgia

Lucas Janson – Desgarro en el músculo oblicuo abdominal izquierdo

Ander Herrera – Desgarro del músculo recto anterior del muslo derecho

Exequiel Zeballos – Desgarro en el isquiotibial

Las críticas al doble turno de Boca

