Boca Juniors

Los hinchas de Boca criticaron una decisión de Claudio Úbeda: “Impresentable”

En las redes sociales los hinchas no se mostraron contentos por la planificación del entrenador con las prácticas.

Por Marco D'arcangelo

Claudio Úbeda, entrenador de Boca.
Claudio Úbeda, entrenador de Boca.

La temporada 2026 arrancó accidentada para Boca a nivel lesiones. Desde el inicio del año futbolístico, el elenco comandado por Claudio Úbeda sufrió las bajas de nueve futbolistas distintos por complicaciones físicas, o bien porque tuvieron que pasar por el quirófano, como es el caso de Rodrigo Battaglia.

Por estas cuestiones, en las redes sociales los hinchas del elenco de la Ribera se mostraron molestos y apuntaron contra la planificación del cuerpo técnico, debido a que el plantel viene entrenando en doble turno a pesar de que la temporada ya inició con el Torneo Apertura. 

“¿Hace falta que Boca entrene doble turno cuando ya arrancó el torneo?”, “Úbeda mandó a doble turno, un desgarrado por turno. Impresentable”, “Los preparadores físicos de boca son un desastre”, “No sé puede creer”, “Me bajé de este barco”, “¿Qué hacen en las prácticas?”, fueron algunas de las críticas en las redes sociales. 

Esta bronca de los hinchas se generalizó aún más esta semana debido a que el pasado miércoles los futbolistas entrenaron en doble turno y recibieron malas noticias, debido a que en la primera práctica Exequiel Zeballos se desgarró, mientras que en la segunda Ander Herrera sufrió lo mismo. 

Pensando en la vuelta de algunos lesionados, dos de estos nueve cuentan con chances de regresar en el duelo contra Vélez, ya que tanto Miguel Merentiel como Edinson Cavani recibieron el alta médica, por lo que están entrenando junto a sus compañeros y pueden ser convocados por Úbeda. 

Los 9 lesionados de Boca en 2025

  • Edinson Cavani – Lumbalgia 
  • Miguel Merentiel – Desgarro en el gemelo
  • Carlos Palacios – Sinovitis de rodilla derecha
  • Alan Velasco – Esguince de rodilla izquierda
  • Rodrigo Battaglia – Tendinopatía insercional del tendón de Aquiles
  • Milton Giménez – Pubalgia
  • Lucas Janson – Desgarro en el músculo oblicuo abdominal izquierdo
  • Ander Herrera – Desgarro del músculo recto anterior del muslo derecho
  • Exequiel Zeballos – Desgarro en el isquiotibial
Ángel Romero y Miguel Merentiel serán evaluados por Claudio Úbeda y podrían ser titulares en Boca ante Vélez

ver también

Las críticas al doble turno de Boca

En síntesis

  • Claudio Úbeda registra nueve futbolistas lesionados en el inicio de la temporada 2026 de Boca.
  • Rodrigo Battaglia debió pasar por el quirófano debido a una tendinopatía en el tendón de Aquiles.
  • Edinson Cavani y Miguel Merentiel recibieron el alta médica para el duelo ante Vélez Sarsfield.
Marco D'arcangelo

toti pasman

Caso Valentín Carboni: pensar que con seis meses en Racing te metés en el Mundial es una falta de respeto

german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

