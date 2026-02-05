Ángel Romero y Miguel Merentiel serán evaluados por Claudio Úbeda y podrían ser titulares en Boca ante Vélez

En el marco de la cuarta fecha del Grupo A del Torneo Apertura, en el Estadio José Amalfitani, el próximo domingo Boca visita a Vélez en búsqueda de su tercera victoria en la temporada y así quedar dentro de los primeros en la tabla de posiciones de la zona.

Para este partido, el entrenador del Xeneize, Claudio Úbeda, tendrá que hacer dos cambios obligados debido a que no podrá contar ni con Exequiel Zeballos ni Ander Herrera, ya que ambos sufrieron un desgarro en la práctica del pasado miércoles y tendrán para por lo menos tres semanas de recuperación.

Por otro lado, también se encuentra a la espera tanto de Ángel Romero como de Miguel Merentiel debido a que ambos se están poniendo a punto físicamente, por lo que en caso de responder bien en los últimos días de la semana podrían aparecer en la formación titular.

Según pudo saber Bolavip, en el cuerpo técnico de Úbeda ven bien a los dos futbolistas, por lo que tienen serias chances de ser titulares ante el Fortín. En la práctica de fútbol formal de este jueves, el entrenador definirá si los prueba junto a los que irán desde el inicio o en el segundo equipo.

Ángel Romero podría ser titular en Boca.

En cuanto a la delantera, ante la ausencia de Zeballos podrían darse dos cambios con los ingresos de Romero por Iker Zufiaurre, tal como ocurrió en el entretiempo ante Newell’s, mientras que el uruguayo Merentiel haría lo propio en lugar del ‘Changuito’, que se perderá los próximos cuatro partidos.

De esta manera, el único que se mantendría como titular respecto a la delantera que inició ante la Lepra en La Bombonera sería Gonzalo Gelini para jugar como extremo por la banda izquierda, mientras que Romero lo haría por la derecha y Merentiel sería la referencia de área.

La posible formación de Boca para enfrentar a Vélez

El Xeneize podría salir a la cancha con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Ángel Romero, Miguel Merentiel y Gonzalo Gelini.

