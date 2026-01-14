Los hinchas de Boca destacaron a un titular ante Millonarios: “En este equipo es Messi”

Por la primera edición de la Copa Miguel Ángel Russo, Boca Juniors y Millonarios empataron sin goles en La Bombonera. Exequiel Zeballos erró un penal en los últimos minutos que hubiera valido la victoria para los locales. Así, los de Claudio Úbeda abrieron el 2026.

Aunque todavía no se sumaron refuerzos al plantel Xeneize, Sifón aprovechó para probar un nuevo sistema táctico con tres delanteros, dejando atrás el doble 9. Además, junto a Leandro Paredes y Milton Delgado jugó Ander Herrera como titular. Y el español puso a todos de pie.

El ex PSG, Manchester United y Athletic Club jugó solamente los primeros 45 minutos, pero eso le alcanzó para demostrar una vez más su calidad. En las redes sociales, los hinchas de Boca destacaron su labor en aquel primer tiempo y desearon que no se lesione durante el año.

“Ander Herrera en este equipo es Messi. No pueda faltar nunca”, resaltó uno de los usuarios en X (antes Twitter). Otro, en cambio, analizó: “Ander Herrera = fútbol. Es un placer verlo jugar al español. Que pedazo de jugador”.

Publicidad

Publicidad

ver también Los puntajes de Boca ante Millonarios por la Copa Miguel Ángel Russo: Ander Herrera fue la figura y hubo un desaprobado

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Cuándo es el próximo partido de Boca

Tras la igualdad ante Millonarios, los de Úbeda volverán a presentarse el domingo 18 de noviembre ante Olimpia en el Estadio Único de San Nicolás desde las 11. Será la última presentación del Xeneize antes de su debut por el Torneo Apertura 2026.

Datos clave