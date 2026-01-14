Es tendencia:
logotipo del encabezado
AMISTOSO INTERNACIONAL

Los puntajes de Boca ante Millonarios por la Copa Miguel Ángel Russo: Ander Herrera fue la figura y hubo un desaprobado

El Xeneize empató sin goles en la primera edición del certamen amistoso en honor al fallecido entrenador.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Los puntajes de Boca ante Millonarios.
© @BocaJrsOficialLos puntajes de Boca ante Millonarios.

Agustín Marchesín (6): Lo exigieron muy poco a lo largo de los 90 minutos. Respondió correctamente.

Juan Barinaga (5): Discreto partido del lateral derecho, que necesita dar un paso al frente tras la salida de Advíncula.

Lautaro Di Lollo (6): Partido sin sobresaltos para el primer central. Respondió bien de arriba y resolvió abajo.

Ayrton Costa (6): Buenas intervenciones para evitar jugadas peligrosas. Parejo partido del zaguero.

Lautaro Blanco (5): Tuvo acciones punzantes en ataque, pero perdió la espalda en más de un tramo.

Ander Herrera (7): Jugó 45 minutos y la rompió. Repartió la pelota con pases de primera y llegó a generar peligro que sus compañeros no pudieron aprovechar.

Leandro Paredes (6): Tuvo una participación distinta junto a otros dos volantes internos. Redondeó un partido correcto.

Milton Delgado (6): Aportó a la recuperación y sumó pases filtrados y primeros toques para salir de contragolpe.

Brian Aguirre (5): Tras largos meses, volvió a tener una oportunidad como titular, pero no consiguió dejar buenas sensaciones por la derecha.

Publicidad

Miguel Merentiel (5): El uruguayo volvió a desempeñarse como único 9. Poca participación y un tiro al travesaño.

Exequiel Zeballos (4): No estuvo fino en el primer tiempo. Poco peligro en las pelotas que tocó. Erró el penal en tiempo cumplido con una floja definición.

INGRESARON

Williams Alarcón (5): Entró bien, aportó otro ritmo en sus primeros minutos, pero se fue pinchando hacia el final.

Publicidad

Tomás Belmonte (-): Pocos minutos. Sin calificación.

Malcom Braida (-): Pocos minutos. Sin calificación.

Kevin Zenón (-): Pocos minutos. Sin calificación.

agustín vetere
Agustín Vetere

    Palabra autorizada

    star journalists block logo mobile
    jpasman
    toti pasman

    "Si Riquelme y Almada se animan, Boca tendrá un nuevo Carlos Tevez para soñar con la Libertadores"

    ggrova
    german garcía grova

    Benfica negocia por Thiago Almada, declarado prescindible por Atlético de Madrid

    Lee también
    Úbeda dio detalles de la lesión de Cavani: "Hay que tener cuidado"
    Boca Juniors

    Úbeda dio detalles de la lesión de Cavani: "Hay que tener cuidado"

    Los hinchas de Boca destacaron a Ander Herrera: "En este equipo es Messi"
    Boca Juniors

    Los hinchas de Boca destacaron a Ander Herrera: "En este equipo es Messi"

    Jabes Saralegui se va de Boca hacia Tigre
    Boca Juniors

    Jabes Saralegui se va de Boca hacia Tigre

    Los mejores memes de la eliminación de Real Madrid a manos de Albacete
    Fútbol europeo

    Los mejores memes de la eliminación de Real Madrid a manos de Albacete

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1

    EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

    EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
    Better Collective Logo