Los puntajes de Boca ante Millonarios por la Copa Miguel Ángel Russo: Ander Herrera fue la figura y hubo un desaprobado

Agustín Marchesín (6): Lo exigieron muy poco a lo largo de los 90 minutos. Respondió correctamente.

Juan Barinaga (5): Discreto partido del lateral derecho, que necesita dar un paso al frente tras la salida de Advíncula.

Lautaro Di Lollo (6): Partido sin sobresaltos para el primer central. Respondió bien de arriba y resolvió abajo.

Ayrton Costa (6): Buenas intervenciones para evitar jugadas peligrosas. Parejo partido del zaguero.

Lautaro Blanco (5): Tuvo acciones punzantes en ataque, pero perdió la espalda en más de un tramo.

Ander Herrera (7): Jugó 45 minutos y la rompió. Repartió la pelota con pases de primera y llegó a generar peligro que sus compañeros no pudieron aprovechar.

Leandro Paredes (6): Tuvo una participación distinta junto a otros dos volantes internos. Redondeó un partido correcto.

Milton Delgado (6): Aportó a la recuperación y sumó pases filtrados y primeros toques para salir de contragolpe.

Brian Aguirre (5): Tras largos meses, volvió a tener una oportunidad como titular, pero no consiguió dejar buenas sensaciones por la derecha.

Miguel Merentiel (5): El uruguayo volvió a desempeñarse como único 9. Poca participación y un tiro al travesaño.

Exequiel Zeballos (4): No estuvo fino en el primer tiempo. Poco peligro en las pelotas que tocó. Erró el penal en tiempo cumplido con una floja definición.

INGRESARON

Williams Alarcón (5): Entró bien, aportó otro ritmo en sus primeros minutos, pero se fue pinchando hacia el final.

Tomás Belmonte (-): Pocos minutos. Sin calificación.

Malcom Braida (-): Pocos minutos. Sin calificación.

Kevin Zenón (-): Pocos minutos. Sin calificación.