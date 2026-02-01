Es tendencia:
Los puntajes 1×1 de Boca vs. Newell’s por el Torneo Apertura: jugador por jugador

Las calificaciones del Xeneize en el triunfo 2-0 ante la Lepra en La Bombonera.

Por Bruno Carbajo

Agustín Marchesín (6): Mantuvo la concentración necesaria para sostener la valla invicta en una noche donde el rival lo exigió a cuentagotas.

Juan Barinaga (5): Discreto rendimiento. Si bien cumplió en la faceta estrictamente defensiva, se lo notó contenido y errático con la pelota en los pies. Le costó ser salida clara y pasó poco al ataque.

Lautaro Di Lollo (6): sólido, como de costumbre. Se impuso tanto de arriba como en los anticipos rasantes. No se complicó nunca y transmitió seguridad.

Ayrton Costa (5): Fue de menor a mayor. Caminó por la cornisa con un codazo en el segundo tiempo. Mostró una versión dubitativa como en La Plata, lejana a la solidez que suele exhibir.

Lautaro Blanco (8): Excelente definición picando la pelota para romper el marcador. No tuvo problemas por su línea, se mostró siempre como opción en ataque y generó varias ocasiones.

Santiago Ascacíbar (6): Ilusionante debut. No necesitó ninguna adaptación para tener una fuerte injerencia. Aportó equilibrio, quite y ese temperamento característico. Además, sorprendió soltándose para pisar el área rival con criterio.

Leandro Paredes (7): De menor a mayor, terminó siendo el dueño de los tiempos. Tras un arranque algo estático, creció tras ejecutar el penal. Completó su rendimiento con un compromiso defensivo notable.

Ander Herrera (6): Pinceladas de jerarquía europea. Aportó claridad y pausa en cada intervención. Soportó una infracción duríma en el tobillo durante la primera etapa y, con el resultado a favor, sacó a relucir su inteligencia.

Gonzalo Gelini (6): Fue de mayor a menor. Tuvo un arranque electrizante, ofreciéndose constantemente como descarga y opción. Aunque su influencia se fue diluyendo con el correr de los minutos, su atrevimiento para pedirla es una buena noticia para Úbeda.

Iker Zufiaurre (5): Con poca participación, debió arreglárselas en una posición que no es la suya. Así y todo, corrió y luchó contra los centrales para ser una continua molestia.

Exequiel Zeballos (7): Una vez más, el mejor y con diferencia. Fue el jugador más lúcido en el mano a mano, enloqueciendo a su marcador. Fabricó la jugada del primer gol con una asistencia quirúrgica para Blanco y mostró una faceta solidaria recuperando pelotas en retroceso. Indescifrable.

Los que ingresaron

Ángel Romero (6): Prometedor estreno. En su primera intervención generó el penal que liquidó la historia. Inteligente para jugar de espaldas y pivotear.

Kevin Zenón (5): A pesar de contar con espacios para explotar el contragolpe por su carril, no logró desnivelar ni tomar decisiones acertadas para ampliar la ventaja.

Milton Delgado (6): Rueda de auxilio. Entró para cerrar el partido y cumplió con creces. Aportó frescura en la marca

Tomás Belmonte (-): Ingresó sobre el final y no sumó los minutos suficientes para ser evaluado.

Bruno Carbajo

    toti pasman

