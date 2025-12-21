Luego de no poder cerrar a Borja, Boca buscará fichar a un delantero del exterior en este mercado de pases

Tras la clasificación a la Copa Libertadores 2026, Boca Juniors trabaja arduamente en el mercado de pases para potenciar el plantel y pelear por todos los objetivos del nuevo año. En ese contexto, el nombre de Miguel Borja estuvo en el radar en los últimos días.

El delantero colombiano, cuyo contrato con River Plate finaliza el 31 de diciembre, le dejó la puerta abierta al Xeneize en lo que pudo haber sido un histórico fichaje. Sin embargo, el cafetero decidió ir por otro camino a pesar del interés de Juan Román Riquelme y será refuerzo de Cruz Azul.

Por eso, la dirigencia de Boca debe continuar trabajando en incorporaciones para rodear de talento a Leandro Paredes. Hasta el momento no se concretó ninguna llegada, siendo la de Marino Hinestroza la más cercana por ahora.

Sin embargo, con la caída del pase de Borja, el Xeneize aún debe incorporar a un centrodelantero y Olé ofreció este domingo una información clave al respecto. Aunque aún no surgió el nombre, el medio deportivo adelantó que Riquelme va por un goleador que juega en el exterior.

Con Edinson Cavani y Milton Giménez en un bajo nivel, será clave el arribo de un talento en esa posición para que el equipo sume alternativas para variantes tácticas y efectividad de cara al arco rival. En la misma línea, Valentino Simoni, goleador de la Reserva, iniciará la pretemporada con el primer equipo, sumando a un atacante.

El motivo por el que Miguel Borja terminó rechazando a Boca

Borja solicitó un salario más elevado del que percibía en River, por lo que desde la dirigencia que lidera Juan Román Riquelme se negaron y así terminó acordando con la Máquina Cementera. Cabe destacar que el dinero que pretendía el ex Palmeiras y Gremio equivalía a superar las cifras que, actualmente, perciben Leandro Paredes y Edinson Cavani, quienes son los futbolistas con el mayor salario de todo el plantel boquense.

