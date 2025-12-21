logotipo del encabezado
MERCADO DE PASES

Luego de no poder cerrar a Borja, Boca buscará fichar a un delantero del exterior en este mercado de pases

A pesar de las negociaciones, el colombiano eligió otro destino y Juan Román Riquelme ya explora otra opción.

Publicado por

Por agustín vetere

Finalmente, Miguel Borja no jugará en Boca.
© GettyFinalmente, Miguel Borja no jugará en Boca.

Tras la clasificación a la Copa Libertadores 2026, Boca Juniors trabaja arduamente en el mercado de pases para potenciar el plantel y pelear por todos los objetivos del nuevo año. En ese contexto, el nombre de Miguel Borja estuvo en el radar en los últimos días.

Publicidad

El delantero colombiano, cuyo contrato con River Plate finaliza el 31 de diciembre, le dejó la puerta abierta al Xeneize en lo que pudo haber sido un histórico fichaje. Sin embargo, el cafetero decidió ir por otro camino a pesar del interés de Juan Román Riquelme y será refuerzo de Cruz Azul.

Por eso, la dirigencia de Boca debe continuar trabajando en incorporaciones para rodear de talento a Leandro Paredes. Hasta el momento no se concretó ninguna llegada, siendo la de Marino Hinestroza la más cercana por ahora.

Publicidad

Sin embargo, con la caída del pase de Borja, el Xeneize aún debe incorporar a un centrodelantero y Olé ofreció este domingo una información clave al respecto. Aunque aún no surgió el nombre, el medio deportivo adelantó que Riquelme va por un goleador que juega en el exterior.

Con Edinson Cavani y Milton Giménez en un bajo nivel, será clave el arribo de un talento en esa posición para que el equipo sume alternativas para variantes tácticas y efectividad de cara al arco rival. En la misma línea, Valentino Simoni, goleador de la Reserva, iniciará la pretemporada con el primer equipo, sumando a un atacante.

El motivo por el que Miguel Borja terminó rechazando a Boca

Borja solicitó un salario más elevado del que percibía en River, por lo que desde la dirigencia que lidera Juan Román Riquelme se negaron y así terminó acordando con la Máquina Cementera. Cabe destacar que el dinero que pretendía el ex Palmeiras y Gremio equivalía a superar las cifras que, actualmente, perciben Leandro Paredes y Edinson Cavani, quienes son los futbolistas con el mayor salario de todo el plantel boquense.

Publicidad
La reacción de Boca con Miguel Borja tras su llegada a Cruz Azul en este mercado de pases

ver también

La reacción de Boca con Miguel Borja tras su llegada a Cruz Azul en este mercado de pases

En síntesis

  • Miguel Borja rechazó la propuesta del Xeneize y será nuevo refuerzo de Cruz Azul.
  • Juan Román Riquelme busca un centrodelantero del exterior tras la negativa del colombiano.
  • Valentino Simoni se sumará a la pretemporada del primer equipo desde la Reserva.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

jpasman
toti pasman

"La historia de Batistuta no se repetirá con Borja, pero Riquelme se lo tiene que llevar a Boca sí o sí"

Lee también
La reacción de Boca con Miguel Borja tras su llegada a Cruz Azul en este mercado de pasesBoca Juniors

La reacción de Boca con Miguel Borja tras su llegada a Cruz Azul en este mercado de pases

La profecía de Aníbal Moreno: el emotivo mensaje de 2017 donde anunciaba su sueño de jugar en RiverRiver Plate

La profecía de Aníbal Moreno: el emotivo mensaje de 2017 donde anunciaba su sueño de jugar en River

Batalla campal y patadas voladoras en la final por el ascenso a la Primera NacionalFútbol Argentino

Batalla campal y patadas voladoras en la final por el ascenso a la Primera Nacional

Ni Lionel Messi ni Michael Jordan: “Rafa Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”Tenis

Ni Lionel Messi ni Michael Jordan: “Rafa Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo