Mauricio Macri estuvo presente en el lanzamiento de la candidatura a presidente de Andrés Ibarra y confirmó que lo acompañará en caso de ser elegido por los socios en las elecciones. El ex presidente, que hace unos días fue noticia por haber estado junto a Pep Guardiola en Manchester, aprovechó para contar una curiosa historia en su etapa como dirigente de Boca.

“Te voy a confesar algo”, soltó en TyC Sports para arrancar a hablar del DT español: “Cuando Guardiola estaba en el Barcelona B en el momento que se nos fue el Coco Basile recibí un llamado que decía ‘a Guardiola le gustaría pensar en Boca’, que había un amigo en común. No había dirigido nunca en Primera…”.

Y agregó: “Esto quiere decir que a todo el mundo le tira Boca, sobre todo si transmite seriedad. Si había algo en lo que no debía preocuparme era de encontrar entrenador porque todos se me tiraban encima y querían venir”. Finalmente, terminó llegando Ricardo La Volpe…

Sobre su presencia en el Etihad Stadium, Macri dio detalles: “La bufanda no era del Manchester City, era de Argentina. Me invitó el presidente, que es un amigo y me invitó a acompañarlo. Le dije a Florentino Pérez que iba a favor del City porque el año pasado habían ganado una Champions que parecía de Hollywood por cómo daban vuelta los partidos. Parecían Boca, no el Real Madrid”.