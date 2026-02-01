Mientras Boca sufre por la falta de delanteros, una promesa que se fue del club se lamenta por no estar: “Me va a quedar la espina”

La temporada no arrancó de la mejor manera para Boca. Más allá de los resultados futbolísticos, el Xeneize no tuvo suerte con las lesiones, a tal punto que el entrenador Claudio Úbeda no puede contar con los cuatro delanteros de área que tiene, como lo son Edinson Cavani, Miguel Merentiel, Milton Giménez y Lucas Janson.

En este contexto, Valentino Simoni, delantero del elenco de la Ribera que se marchó a préstamo a Gimnasia de Mendoza por un año, habló en una entrevista con el programa Directo al Hueso, y allí lamentó el hecho de no poder estar presente en este momento del equipo.

“Después lo que esta pasando ahora, trato de no darle mucha importancia. Pasó que justo se lesionan muchos jugadores y quizás te ponés a pensar ‘si estaba ahí…’, pero trato de olvidarme de eso“, inició respecto a la situación que atraviesa Boca con cuatro de sus delanteros lesionados.

Siguiendo por la misma línea, agregó: “Además, ya estoy en otro lugar y quiero estar acá 100% comprometido. Siempre me va a quedar la espina de haber estado cerca de jugar en la primera de Boca. Estuve en el banco un par de veces. Ojalá tenga la oportunidad en otro momento”.

Además, se ilusionó con tener revancha en el club: “Quizás en el futuro no se sabe, pero bueno. Yo obviamente voy a hacer todo para volver a tener la oportunidad. No lo pienso todavía, falta un montón. Recién se jugó una fecha. La verdad que quiero que me vaya bien en lo personal, que nos vaya bien. Lo importante es el equipo y que tengamos un gran año”.

Y cerró, explicando por qué decidió irse a Gimnasia de Mendoza: “Ya por edad estaba muy grande para jugar en Reserva, había tenido un año muy bueno, tenía muchas oportunidades para salir a Primera División, que era lo que yo quería. Yo estaba buscando algo para seguir en Primera, el plantel de Boca tenía muchos jugadores y ya lo veía como el fin de la era en Reserva”.

Cuándo termina el préstamo de Valentino Simoni en Gimnasia de Mendoza

El delantero fue cedido a préstamo al elenco mendocino por un año, por lo que la cesión terminará el próximo 31 de diciembre. La misma se dio sin cargo y con una opción de compra a favor de Gimnasia, aunque aún se desconocen los montos.

