Apostando por una inédita delantera, la posible formación de Úbeda en Boca vs. Newell’s por el Torneo Apertura

Con la necesidad de pasar de página tras la derrota en La Plata y volver a sumar de a tres, Boca ultima detalles para recibir a Newell’s, este domingo desde las 19.15 en La Bombonera, por la tercera fecha del Torneo Apertura. En esa sintonía, Claudio Úbeda busca respuestas rápidas y podría animarse a patear el tablero.

Según lo planteado en la práctica de este sábado, el Sifón analiza una formación con varios cambios respecto al último partido, aunque la principal novedad aparece en la delantera. Y es que paró en ataque un tridente con los juveniles Gonzalo Gellini e Iker Zufiaurre, acompañados por Exequiel Zeballos. Los dos pibes reemplazaron a Kevin Zenón y Ángel Romero, quienes habían sido probados en el ensayo anterior.

De confirmarse este esquema, Gellini tendría su primera titularidad en Boca, apenas días después de haber hecho su debut profesional la fecha anterior. En los 16 minutos que estuvo en cancha ante Estudiantes, el juvenil asistió a Zeballos en y habría sumado porotos en la consideración de Úbeda. Por su parte, Zufiaurre aparece con grandes chances de volver a ser titular como centrodelantero, en un contexto marcado por las cuatro bajas que sufre Boca en esa posición.

Gonzalo Gelini podría ser titular ante Newell’s en La Bombonera (@gonza.gelini).

Los otros dos cambios que planifica Úbeda

La mano del Sifón no se limitarían solo al ataque, sino que en el mediocampo planea dos modificaciones importantes. Ander Herrera volvería a la titularidad en lugar de Williams Alarcón, mientras que Santiago Ascacíbar tendría su debut oficial, reemplazando a Tomás Belmonte. Ambos acompañarían a Leandro Paredes en la mitad de la cancha.

En defensa, en cambio, el entrenador mantendría la base del último partido. Agustín Marchesín seguiría bajo los tres palos, con Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco conformando la defensa.

Publicidad

Publicidad

ver también Un juvenil de Boca que estuvo a préstamo en Inter Miami ahora jugará la Primera Nacional con Almirante Brown

ver también Riquelme va por un tercer refuerzo: los dos jugadores que suenan para ser el nuevo ‘9’ de Boca

La posible formación de Boca vs. Newell’s

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar y Ander Herrera; Gonzalo Gelini, Iker Zufiaurre y Exequiel Zeballos.

Datos clave