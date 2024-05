Un nuevo escándalo en Ecuador complica el futuro de Independiente del Valle en la Copa Libertadores. Es que el futbolista Alexander Bolaños ha sido suspendido provisionalmente por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) por una denuncia por presunta falsa identidad.

Bolaños, delantero de Independiente del Valle, quien contaba con posibilidades de jugar la Copa América con Ecuador, no podrá jugar en el club hasta que se aclare su situación. “El jugador ha recibido una suspensión de manera provisional por parte de la FEF”, reza el comunicado oficial compartido por la institución.

“En su momento, Independiente del Valle solicitó a las entidades rectoras del fútbol nacional que realicen las investigaciones sobre la identidad de Bolaños, las mismas que hoy abren este proceso sobre el jugador que deberá presentarse ante la Comisión Disciplinaria de la FEF para cumplir con el debido proceso“, agregó el club.

El comunicado de IDV por la suspensión de Alex Bolaños (Oficial)

Este delantero jugó tres partidos con IDV en la Copa Libertadores: Liverpool, San Lorenzo y Palmeiras, todos de visitante. A raíz de esto, CONMEBOL deberá tomar una decisión: si además de sancionar al jugador harán lo propio con el conjunto ecuatoriano, que podría recibir quita de puntos

Una posible sanción al conjunto negriazul de Sangolquí podría beneficiar a San Lorenzo en su afán de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Es que el Ciclón está segundo con 7 unidades, tres por encima del club ecuatoriano y de Liverpool. Pero no sería el único club argentino beneficiado: Boca también se beneficiaría si Independiente del Valle recibe una reducción de puntos.

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Palmeiras 13 5 4 1 0 14 5 +9 2 San Lorenzo 7 5 2 1 2 6 6 0 3 Ind. del Valle 4 5 1 1 3 6 8 -2 4 Liverpool (U) 4 5 1 1 3 5 12 -7

¿Por qué Boca se beneficiaría de la posible reducción de puntos de Independiente del Valle?

Si bien no juega la Copa Libertadores, Boca está muy al pendiente de todos los resultados. ¿Por qué? Por su objetivo de clasificar al próximo Mundial de Clubes 2025. Este torneo de FIFA tendrá un nuevo formato de 32 equipos, pero con premios millonarios de alrededor de 40 millones de euros, sólo por participar.

Boca, al no jugar este torneo continental, ya no puede sumar puntos en el ranking CONMEBOL que otorga dos lugares al Mundial de Clubes 2025. De todas maneras, el Xeneize está bien perfilado debido a sus buenas actuaciones en los últimos años.

Boca Juniors, pendiente de clasificar al Mundial de Clubes (Getty Images)

En el ranking CONMEBOL, River ya aseguró su lugar de clasificación (83 puntos), ya que ningún equipo lo puede alcanzar en el primer lugar. Boca está segundo con 71 puntos. Sus rivales más inmediato son Olimpia (no juega Libertadores, por lo que no suma) con 57, Nacional con 56 y, luego, está Independiente del Valle con 45.

Si bien el Xeneize está más preocupado por el rendimiento del equipo uruguayo, que ya clasificó a octavos de final de la Libertadores, la posibilidad de que Independiente del Valle pierda puntos por el caso Bolaños lo beneficia. ¿Por qué? Porque sería un rival menos que lo podría alcanzar en ese segundo lugar que lo clasifica al Mundial de Clubes 2025.

El caso Alexander Bolaños y su supuesta falsa identidad

El escándalo con Alexander Bolaños comenzó hace algunas semanas con un polémico llamado a Sport 890, radio en Uruguay. Fue el ex agente del delantero quien llamó y aseguró que Bolaños tiene otra identidad. “En 2012 yo llevé a Alexander a Portoviejo. En ese momento no se podía hacer la transferencia por un tema de edad y ahí hicimos el cambio de nombre y de fecha de nacimiento“, reveló el representante Genaro Huacón.

“Él no se llama Alexander, se llama Romario. Ese es su verdadero nombre. Tiene cambiada la cédula. También está adulterada la fecha de nacimiento. Es mayor de 24 años“, agregó. “Yo tengo su cédula original“, aseguró.

“En 2016 su tío me ofreció dinero a cambio de mi silencio. Me pidieron confidencialidad en el tema. Desde ese momento hasta ahora no me han pagado nada“, contó, explicando por qué no reveló esto antes. “Si me hubiesen pagado, yo no decía nada“, finalizó.

Por este escándalo, la FEF inició una investigación sobre esta denuncia por falsa identidad, cuyas consecuencias también pueden reflejarse en CONMEBOL con el futuro de Independiente del Valle en la Copa Libertadores.

Cabe recordar que ya hubo un polémico caso por suplantación de identidad en Ecuador. Fue el futbolista Byron Castillo, quien jugó para la selección, pese a varias denuncias por tener una cédula irregular. Esto llevó a que las Federaciones de Chile, Perú y hasta Colombia lo denuncien hasta la FIFA con tal de dejar afuera del último Mundial a la Tricolor, pero no tuvieron éxito.