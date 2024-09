No es Boca: se confirmó el equipo donde jugará Pol Fernández en 2025

Es un hecho. Guillermo ‘Pol’ Fernández no continuará con la camiseta de Boca, ya que decidió no renovar su contrato, y a partir del próximo año tendrá un nuevo equipo. Pero no jugará con la camiseta de São Paulo, pese a que los brasileños buscaron sumarlo por un expreso pedido de Luis Zubeldía, el entrenador.

Durante las últimas horas, el santafesino nacido en la ciudad de Granadero Baigorria llegó a un acuerdo con otro equipo brasileño que lo venía siguiendo muy de cerca: Fortaleza. De hecho, ya firmó un precontrato que lo unirá al equipo del estado de Ceará por los próximos dos años, y tendrá la opción de renovar por una temporada más. De esta manera, Boca lo perderá sin recibir un solo centavo.

Fernández ya tenía decidido no prolongar su estadía en el club de La Ribera, pese a que en más de una oportunidad fue destacado por Juan Román Riquelme, presidente de la institución, como “el jugador más inteligente del fútbol argentino”. Y así, a fin de año terminará su segundo ciclo en el club que lo vio nacer como profesional.

Más allá del precontrato que firmó con los brasileños, Diego Martínez continuará utilizando a Pol Fernández, a quien considera como una pieza fundamental a la hora del armado del equipo, tanto para los partidos correspondientes a la Liga Profesional como así también en la Copa Argentina.

Pol Fernández se irá de Boca. (IMAGO / Fotobaires)

¿Por qué Pol Fernández no renovó con Boca y qué dijeron en el Consejo de Fútbol?

Chicho Serna -integrante del Consejo de Fútbol de Boca– se refirió a la situación contractual de Pol Fernández y fue tajante. “Pol está con nosotros. Es sabido que en los momentos más difíciles estuvo protegido por nosotros, especialmente por Riquelme, que lo manifestó. Seguimos pensando lo mismo, que es un gran jugador, le ofrecimos renovación y nos dijo que no quería, porque no estaba en condiciones de aceptarla”, señaló.

Los silbidos que recibió en el último tiempo hicieron que, de alguna manera, el mediocampista se plantee su continuidad en el club para luego afirmar que su ciclo en Boca está terminado.

Los números de Pol Fernández en Boca

Hasta el momento, las estadísticas de Pol Fernández sentencian que disputó 176 partidos con la camiseta de Boca, con la que anotó 9 goles y también aportó 9 asistencias.