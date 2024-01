No es Medina: el jugador que Boca está a punto de vender

A lo largo de las últimas horas, a los dirigentes de Boca les hicieron saber que Inter Miami está dispuesto a quedarse con Cristian Medina, ya que se estancó la operación con River por Agustín Palavecino. Y de llegar a la cifra que desea Juan Román Riquelme, es probable que el volante no regrese del Preolímpico de Venezuela.

Sin duda alguna, la partida de Medina significaría un enorme dolor de cabeza para Diego Martínez, quien debería encontrarle rápidamente un reemplazo. Pero más allá de que aún restan varios pasos para que el Xeneize se quede sin su gran mediocampista, el que está a un paso de ser vendido es Aaron Molinas.

Después de lo que fue su préstamo en Tigre, a donde llegó por pedido expreso de Martínez, no tendrá lugar en Boca y se marchará. Su próximo destino sería Defensa y Justicia, quien está en plena negociación con los miembros del Consejo de Fútbol para sumar al oriundo de Lomas del Mirador.

Pese a esta información que trascendió porque se estancó la operación con Olimpia, club con el que Aaron Molinas tenía acordado su contrato pero no así con Boca, todavía no se revelaron las cifras de lo que abonarían desde Florencio Varela para obtener el pase del futbolista de 23 años.

¿Por qué Aaron Molinas no se fue a Olimpia?

Olimpia de Paraguay pretendía que el préstamo de Aaron Molinas fuera con opción de compra, algo que no convencía del todo a Boca. Los paraguayos pretendían poder comprar la mitad del pase del volante y la suma que pusieron -no trascendió la misma- no convenció a la dirigencia del Xeneize.

¿Cómo fue el 2023 de Aaron Molinas en Tigre?

Tigre tuvo un 2023 complicado, no hizo un buen papel y estuvo cerca de la zona de descenso casi hasta el final del año. Más allá de eso, Aaron Molinas jugó bastante: en total fueron 42 partidos con la camiseta del Matador en los que marcó un tanto y brindó cuatro asistencias. En líneas generales fue un paso más que correcto el del mediocampista por el conjunto de Victoria.