No es Medina: el jugador que Boca está por vender a Brasil

A lo largo de los últimos días, sobre todo en la previa a Navidad, los dirigentes de Boca se alarmaron por la posible partida de Cristian Medina, ya que en Brandsen 805 recibieron una oferta por parte de Botafogo, la cual alcanzaba los 8 millones de dólares.

Si bien la idea de Juan Román Riquelme no es vender a Medina, entiende que si aparece una propuesta formal que supere dicha suma, su estadía podría verse modificada. Debido a que en 2024 buscarán coronarse en la CONMEBOL Sudamericana, harán hasta lo imposible para que no se vaya. Pero no pueden decir lo mismo con Luciano Giménez Alanda.

El delantero de 23 años recientemente fue adquirido por Chacarita, donde estuvo a préstamo y a quien se le colocó una opción de compra por 500 mil dólares para que los de San Martín se quedaran con el 50% de la ficha, pero ahora podría marcharse hacia Brasil, dado a que Cuiabá “tiene negociaciones avanzadas para comprarlo”, sostuvo el periodista César Luis Merlo.

Más allá de que las cifras de la operación por Giménez Alanda no trascendieron, desde Boca están buscando sacar una buena tajada por el simple hecho de que se trata de una operación hacia el exterior y que, justamente, Cuiabá será un potencial rival en la CONMEBOL Sudamericana, ya que está clasificado junto a Athletico Paranaense, SC Internacional, Fortaleza, Corinthians y Cruzeiro.

Los números de Luciano Giménez Alanda en Chacarita

En total, el delantero de 23 años jugó 34 partidos, en los que anotó 13 goles y repartió 4 asistencias.

¿Cuántos partidos jugó Luciano Giménez Alanda en Boca?

A pesar de que pertenece a Boca, nunca se dio el debut de Luciano Giménez Alanda en Primera División dado a que siempre fue cedido a préstamo.