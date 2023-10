No hicieron falta tantos millones: lo POCO que pagó Boca para armar el XI de la Libertadores

Muchas veces se habló de lo difícil que era competir contra el poderío económico de los brasileros. La situación económica de Argentina obligó a que los clubes se las rebusquen para seguir siendo competitivos. Hoy, Boca está en la final de la CONMEBOL Libertadores sin haber necesitado gastar cifras monstruosas en los mercados de pases.

Lo primero para destacar son los jóvenes de la cantera, que no solo no los compran sino que le harán ganar dinero al club en un futuro. El mediocampo de Jorge Almirón tiene a Cristian Medina, Equi Fernández y Valentín Barco, tres pibes que en otros tiempos no hubieran tenido lugar. Hoy son indiscutidos.

El equipo titular cuenta con 3 futbolistas claves que llegaron libres: Sergio Romero -100% acierto de Juan Román Riquelme-, Marcos Rojo (no podrá jugar la final por expulsión) y Edinson Cavani. Tres pilares del equipo, con experiencia y jerarquía de sobra para liderar el vestuario.

Otro por el que por ahora no hizo falta desembolsar es Miguel Merentiel. El delantero sigue a préstamo de Palmeiras y aún no llegó el momento de hacer uso de la opción de compra. Todo indica que Boca terminará comprando su pase, pero por ahora sigue siendo una cesión.

Advíncula, Figal y Pol Fernández sí llegaron al Xeneize a cambio de dinero, pero ninguno por una cifra exagerada. El central fue el más costoso, con una compra de 2,6 millones de dólares al Inter Miami. Por su parte, Advíncula llegó del Rayo Vallecano por 2,2 millones. Pol, en cambio, regresó de Cruz Azul a cambio de 2 millones.

El último a mencionar es Frank Fabra, el único titular sobreviviente de la gestión anterior. El colombiano llegó joven a Boca, a cambio de casi un millón y medio de dólares. Esta transferencia con Independiente Medellín se hizo en 2016.

¿Cuánto pagó Boca por sus XI titulares?

En resumen, Boca llegó a la final de la CONMEBOL Libertadores habiendo desembolsado apenas 8.2 millones de dólares, de los cuales 1.4 (los de Fabra) se invirtieron hace casi 8 años. ¿El resto? Una combinación de préstamos, jugadores libres y apuestas por juveniles.

El 1×1 de los titulares y sus valores

Sergio Romero: libre

Luis Advíncula: 2.2 millones (Rayo Vallecano)

Nicolás Figal: 2.6 millones (Inter Miami)

Marcos Rojo: libre

Cristian Medina: inferiores

Pol Fernández: 2 millones (Cruz Azul)

Equi Fernández: inferiores

Valentín Barco: inferiores

Miguel Merentiel: préstamo (Palmeiras)

Edinson Cavani: libre

¿Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores 2023?

Boca y Fluminense jugarán el próximo sábado 4 de noviembre la gran final del certamen continental en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.