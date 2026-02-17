No juega en Boca desde noviembre y podría reaparecer como titular ante Racing

El calendario no le da descanso a Boca Juniors y, mientras los hinchas aún están decepcionados por el empate en La Bombonera ante Platense, el plantel comandado por Claudio Úbeda se prepara para enfrentar a Racing este viernes en el mismo escenario.

El equipo se reencontrará con el público y sabe que no tiene margen de error. Además de tratarse de un clásico, el Xeneize necesita los puntos para mantenerse en zona de clasificación a los octavos de final del Torneo Apertura. Por eso, el lunes no hubo día libre para los jugadores.

Con poco tiempo por delante, Úbeda ya piensa en lo que será la formación titular para enfrentar al combinado dirigido por Gustavo Costas. La baja de Leandro Paredes ya supone cambios importantes, pero también se extenderían hacia la defensa.

Tato Aguilera, en TyC Sports, adelantó que Nicolás Figal podría ser uno de los ingresos para el partido de este viernes. El zaguero, que no juega desde el duelo ante Tigre en noviembre por el Torneo Clausura, tomaría el lugar de Lautaro Di Lollo en dupla con Ayrton Costa.

Además, Marcelo Weigandt suma posibilidades de reemplazar a Juan Barinaga por el sector derecho de la última línea. Pero las modificaciones podrían no terminar allí. Con el correr de los próximos entrenamientos se conocerá más del plan de Sifón.

Cuándo juega Boca contra Racing por el Torneo Apertura

El encuentro entre el Xeneize y la Academia se disputará el próximo viernes 20 de febrero en La Bombonera, a partir de las 20.00 horas. El mismo podrá verse en vivo a través de la señal de TNT Sports.

